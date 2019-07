FCM in Zwickau - Wahnsinn in Haching: 5:4 nach 2:4!

Am 2. Spieltag in Liga drei feiern Braunschweig und Ingolstadt den zweiten Dreier, die Fans in Unterhaching jubeln nach verrückter Nachspielzeit über ein 5:4. Spät und in Unterzahl trifft Halle zum Sieg über Rostock. Münster hält sich gegen Jena schadlos, Lautern in Aspach. Meppen punktet dezimiert in Mannheim. Am Sonntag stehen sich die Aufsteiger Köln und Chemnitz sowie Zwickau und Magdeburg gegenüber.

Will "richtig dagegenhalten" und in Zwickau "etwas mitnehmen": Magdeburgs Sören Bertram. imago images