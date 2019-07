Absteiger-Duell in Ingolstadt - Löwen-Duell in Braunschweig

In der 3. Liga steht bereits der 2. Spieltag vor der Tür. Eröffnet hat diesen der FC Bayern II mit einem Sieg gegen Uerdingen. Am Samstag stehen unter anderem das Löwen-Duell zwischen Braunschweig und München sowie das Aufeinandertreffen zweier Absteiger (Ingolstadt und Duisburg) auf der Agenda. Am Sonntag stehen sich die Aufsteiger Köln und Chemnitz sowie Zwickau und Magdeburg gegenüber.

Im ersten Drittliga-Heimspiel seit 2011 schlug der FC Bayern II am Freitagabend den KFC Uerdingen verdient mit 2:1. Nach einem schnell ausgeführten Freistoß ging die Elf von Coach Sebastian Hoeneß durch Wriedt in Führung (24.), ehe sie nach Gelb-Rot gegen Daube (34.) gar in Überzahl agierte. Doch der KFC kam durch den EX-FCB-Akteur Evina noch vor der Pause nach einem Standard zum Ausgleich. Die Bayern ließen sich dadurch nicht beirren, legten durch Batista Meier (57.) wieder vor und fuhren am Ende gegen den KFC mit Trainer Heiko Vogel (1998 - 2007 und 2013 - 2017 in München) den ersten Dreier ein.

Mannheim lädt zur Heimspiel-Premiere

"Jetzt holen wir halt den Dreier gegen Meppen", will Mannheims Mittelfeldspieler Schuster nach dem 1:1 zum Saisonauftakt in Chemnitz unbedingt einen Sieg einfahren. Im ersten Drittliga-Heimspiel der Vereinsgeschichte hat der SVW zudem noch ein Hühnchen mit den Emsländern zu rupfen: 2017 trafen beide Teams in den Aufstiegsspielen zur 3. Liga aufeinander. Nachdem sowohl das Hin- als auch das Rückspiel torlos endete, setzte sich Meppen im Elfmeterschießen durch und stieg auf.

Nächstes unterfränkisch-bayerisches Duell für den FWK

Nach dem erfolgreichen Auftakt (3:1 gegen Bayern II) wollen die Würzburger Kickers auch das erste Spiel auf fremden Geläuf für sich entscheiden. Dabei treffen die Unterfranken erneut auf ein oberbayerisches Team - die SpVgg Unterhaching. Insgesamt standen sich beide Mannschaften sechsmal gegenüber und halten sich hierbei die Waage: Sowohl Haching als auch der FWK gewannen je dreimal.

In Braunschweig steigt am Samstag das Löwen-Duell. Der dort ansässige BTSV empfängt den TSV 1860 München. "Wir müssen der Partie direkt unseren Stempel aufdrücken", warnt Eintracht-Offensivmann Kobylanski vor einem "definitiv sehr schweren Spiel". In der vergangenen Spielzeit siegten zunächst die Münchner (2:0), im Rückspiel trennten sich beide Teams remis (1:1).

Rehabilitiert sich Sarr gegen Münster?

Nach dem 1:1 zum Auftakt in München will Preußen Münster im Heimspiel gegen Carl Zeiss Jena die ersten drei Punkte der Spielzeit einfahren. Das Erfolgsrezept? "Wir arbeiten extra daran, öfter zum Abschluss zu kommen", baut Neuzugang Özcan auf mehr Offensivpower. Der CFC reist inklusive Eigentor-Doppelpacker Sarr (Kapitän Eckardt: "Er wird schon sehr schnell darüber lachen können") gen Münster und ist sich, wie Coach Lukas Kwasniok verspricht, sicher, dass "wir unseren Weg gehen und unsere Punkte holen" werden.

Der Hallesche FC will die Auftaktpleite vergessen machen und am Samstag das Heimspiel gegen Hansa Rostock erfolgreich gestalten. "Im ersten Spiel haben wir kein Tor gemacht, es bleiben aber noch 37", weiß Offensivmann Nietfeld. Eine gefühlte Niederlage musste der FC Hansa beim 3:3 gegen Viktoria Köln (nach 3:0-Führung) einstecken. FCH-Coach Jens Härtel, der die Sachsen-Anhalter als sehr stark einschätzt ("Ich rechne schon damit, dass sie am Ende ganz weit oben stehen können") fordert nun, "in allen Bereichen eine andere Leistung zu zeigen als gegen Köln".

Dreifache Rückkehr in die alte Heimat

Für Kaiserslauterns Coach Sascha Hildmann sowie die Spieler Hercher und Skarlatidis (fehlt aufgrund einer Knieverletzung) eines ist das Gastspiel bei der SG Sonnenhof Großaspach die Rückkehr an die alte Wirkungsstätte. "Ich kenne die Mannschaft noch. Wir sind vorbereitet", so der 47-jährige Trainer. Beim Dorfklub hingegen versuchte Übungsleiter Oliver Zapel unter der Woche durch viele Gespräche das 1:4 gegen Duisburg aus den Köpfen zu bekommen. Ob SGS-Neuzugang McKinze Gaines II (Sprunggelenk) spielen kann, ist fraglich.

Das wird auf jeden Fall ein Gradmesser. Lukas Boeder

"Es kommt eine brutal starke Mannschaft auf uns zu", warnt FCI-Coach Jeff Saibene im Vorfeld des Absteiger-Duells gegen den MSV Duisburg, freut sich aber auch auf seine Heim-Premiere. Auch auf der Gegenseite spricht man nur in höchsten Tönen vom Kontrahenten: "Das wird auf jeden Fall ein Gradmesser", verrät Duisburgs Boeder. "Ingolstadt ist Aufstiegs-Favorit, da müssen wir an unser Maximum rankommen."

Da der 3. Spieltag bereits unter der Woche stattfindet, wird kein Montagsspiel ausgetragen. Dementsprechend beschließen den Spieltag am Sonntagnachmittag (14 Uhr) der FSV Zwickau und der 1. FC Magdeburg. FCM-Neuzugang Bertram will in diesem Ost-Duell "auf dem Rasen den Kampf annehmen. Nur mit spielerischer Qualität wird es nicht funktionieren. Wenn wir aber richtig dagegenhalten, werden wir dort etwas mitnehmen".