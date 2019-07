Jovic-Erbe Joveljic sticht: Frankfurt siegt knapp in Tallinn

Eintracht Frankfurt hat den Pflichtspielstart in die Saison 2019/20 erfolgreich gestaltet: Beim 2:1 in Tallinn wussten die Hessen gerade im ersten Durchgang zu überzeugen. Am Ende stand ein 19-Jähriger im Rampenlicht.

Tor zum 2:1-Sieg in Talinn: Frankfurts Debütant Joveljic sticht. Getty Images