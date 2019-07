Heidenheims Beermann: Mit seiner "Welt" gegen seine "Heimat"

Es klingt eher nach einer Fügung als nach einem Zufall: Timo Beermann trifft mit dem 1. FC Heidenheim am Samstag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker.de) zum Liga-Auftakt erstmals auf den VfL Osnabrück - den Verein, bei dem er groß geworden ist, den er als Heimatverein bezeichnen kann und der ihm den Sprung in den Profifußball ermöglicht hat.

An sein Debüt in der 3. Liga erinnert sich Beermann, wie er den "Westfälischen Nachrichten" berichtete, noch ganz genau - gegen RW Essen durfte er unter Trainer Uwe Fuchs von Beginn an ran und trug seinen Anteil zum Punktgewinn (0:0) bei: "Ich weiß noch alles: Ein Dienstagabend unter Flutlicht. Ich habe den verletzten Jan Mauersberger vertreten, der mir nach dem Spiel zu meiner Leistung gratuliert hat." Der frühere Zehner vom FV Ostcappeln wurde im Alter von 13 Jahren beim Ostercamp des VfL gescoutet und durchlief anschließend sämtliche Jugendmannschaften der Lila-Weißen, bevor er 2011 als Innenverteidiger in den Profikader aufrückte. Bei seinem Ligadebüt stand er unter anderem mit Stephan Salger (Arminia Bielefeld) und Manuel Riemann (VfL Bochum) auf dem Platz, auf beide wird er auch in dieser Saison in der 2. Bundesliga wieder treffen.

Trainer seit dem ersten Tag beim FCH: Frank Schmidt

Nach neun Jahren in Osnabrück zögerte der Verein im Frühjahr 2013 aus Beermanns Sicht unverständlicherweise und gegen den Rat des damaligen Trainers Claus-Dieter Wollitz mit einem Vertragsangebot, weshalb es den Linksfuß nach Heidenheim zog: "Wenn man mir damals beim VfL rechtzeitig einen Vertrag vorgelegt hätte, hätte ich direkt unterschrieben." Dass er "den Schritt nach Heidenheim noch keine Sekunde bereut" hat, hängt sicher auch mit dem FCH-Trainer Frank Schmidt zusammen. Dass der dienstälteste Trainer der 2. Bundesliga noch immer an der Schwäbischen Alb auf der Trainerbank sitzt, findet Beermann "unfassbar" und staunt: "Ich bin seit 2013 hier und wie am ersten Tag ist Frank Schmidt mein Trainer. Man weiß, was man aneinander hat, aber es rostet nichts ein. Der Ehrgeiz ist groß, die Entwicklung soll weitergehen." Auch die sportliche Wertschätzung, die der 45-Jährige seinem Innenverteidiger entgegenbringt, hebt Beermann hervor: "Wenn ich fit war, habe ich gespielt, gefehlt habe ich nur, wenn ich verletzt war, deshalb ist mein größter Wunsch, gesund zu bleiben."

Der 28-Jährige fühlt sich komplett wohl bei seinem neuen Verein, der über 500 Kilometer entfernt liegt von seiner alten lila-weißen Liebe. Obwohl er beim FCH vom Rückhalt der Region und dem Zuschauerschnitt von 11.000 (circa ein Fünftel der Einwohner Heidenheims) schwärmt, stellt er klar: "Meine Heimat bleibt Osnabrück, aber Heidenheim ist meine Welt."