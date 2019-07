Nach Platz vier: Bailey will mehr

Mit Jamaika gelang Leon Bailey beim Gold-Cup einen Achtungserfolg. Nun will er auch mit Bayer Leverkusen wieder angreifen.

Seit Mittwochmorgen ist er wieder dabei. Gemeinsam mit Innenverteidiger und Nationalspieler Jonathan Tah stieg Leon Bailey ins Team-Training von Bayer 04 ein und absolvierte bereits die meisten Übungen von Trainer Peter Bosz. "Mein Urlaub war sehr schön und ich habe die Zeit mit meiner Familie genossen", sagte Bailey, der unter anderem auf den Turks- und Caicosinseln in der Karibik weilte.

Zuvor gelang dem 21 Jahre alten Außenstürmer mit der Nationalmannschaft Jamaikas ein Erfolg, indem er ins Halbfinale des Gold-Cups einzog und dort erst an den USA scheiterte. "Es war eine gute Erfahrung und schön, mein Land repräsentieren zu dürfen. Das werde ich nun für den Rest meiner Karriere machen", sagte Bailey. Zuvor war nicht klar, für welches Land Bailey auflaufen sollte: Unter anderem wäre England eine Option gewesen. Nun ist der Jamaikaner festgelegt. "Ich hoffe, der Mannschaft weiterhelfen zu können und hoffentlich eines Tages an einer WM-Runde teilnehmen zu können." In den vier Spielen beim Gold-Cup gelang Bailey noch kein Treffer, das soll sich bald ändern. "Es ist noch einiges zu tun, aber ich habe mich gut reingefunden. Das Halbfinale ist nicht schlecht, aber jetzt konzentrieren wir uns auf die WM-Qualifikation."

Doch zunächst steht mit der Werkself Arbeit an. "Es fühlt sich gut an, wieder da zu sein und die Jungs zu sehen", sagte Bailey. "Ich war ja eine Zeit lang weg, da habe ich sie schon vermisst. Jetzt haben wir wieder Spaß zusammen und legen unseren Fokus auf die neue Saison." Dann werden auch die drei Neuzugänge Moussa Diaby, Daley Sinkgraven und Kerem Demirbay den Konkurrenzkampf anheizen. "Ich denke, dass sie gut reinpassen. Jetzt müssen wir ihnen helfen, hier anzukommen", sagt Bailey.

Er selbst verfolgte auch im Urlaub die Testspiele der Kollegen und weiß darum, wie wichtig ein breiter Kader ist: "Wir werden jeden Spieler brauchen." Der Plan ist dabei klar: "Mein Ziel ist es, mehr zu erreichen, als in der vergangenen Saison." Heißt: In der Liga mehr als Platz vier, im Pokal weiterzukommen als ins Achtelfinale. Und dann ist da in dieser Saison ja auch noch die Champions League. Bailey: "Jetzt wollen wir besser sein."