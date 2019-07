Walters Hohelied auf Gomez - Gehalt "scheißegal"

Im Vorjahr gehörte Mario Gomez zu den vielen Enttäuschungen eines Kaders, der diesbezüglich allerdings keine Ausnahmen kannte. In der Vorbereitung hat sich der 34-Jährige wieder verbessert gezeigt. Sein Trainer stimmt auf ihn das Hohelied ein.

Wann auch immer, wie auch immer - Gomez gehört für die meisten der VfB-Anhänger stets zu den Hoffnungsträgern einer jeden Stuttgarter Mannschaft. Diesmal nicht weniger nach dem langfristigen Ausfall von Sasa Kalajdzic, der sich eine schwere Knieverletzung zugezogen hat. Alle hoffen auf die Auferstehung des eiskalten Torjägers früherer Tage: natürlich vorneweg die Mannschaft und der Trainer, der den mittlerweile 34-Jährigen über den grünen Klee lobt.

"Mario ist ein sehr guter Mensch", schwärmt Tim Walter. "Ein sehr professioneller Spieler. Er tut alles dafür, gibt im Training immer Vollgas, nimmt die Jungs mit. Charakterlich ist alles top." Womit der neue VfB-Coach auf das eigentliche Problem mit dem Ex-Nationalspieler kommt: "Wir wissen auch, dass Mario über 30 und in manchen Dingen nicht mehr der 20-jährige Mario ist." Was zum Beispiel auf die Spritzigkeit und Dynamik des Angreifers zutrifft. "Aber er hat immer noch einen hohen Stellenwert bei uns."

Walter: "Das Geld interessiert mich nicht, es ist irrelevant"

Dass der Toptorjäger früherer Tage mit einer kolportierten Gehaltssumme zwischen 4,5 und 6 Millionen Euro der Spitzenverdiener der 2. Liga ist, gehört für Walter auf die Müllkippe des Nachrichtenwesens. "Das ist mir scheißegal. Das Geld interessiert mich nicht, es ist irrelevant", erklärt der Trainer, den nach eigener Aussage nur der Mensch im Spieler interessiert - "und nicht, ob einer verdient, was er verdient. Dafür sind andere verantwortlich. Ich weiß, was ich an Mario habe. Er ist so ein feiner Kerl, charakterlich so gut und als Spieler für uns sehr wichtig."