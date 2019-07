Landerl über Favoritenrolle: "Wir laufen davor nicht weg"

Am Wochenende steigt der VfB Lübeck mit einem Heimspiel gegen den SSV Jeddeloh II in die neue Saison ein. Die Partie markiert zugleich den Startschuss für einen erneuten Angriff auf den Aufstieg.

Peilt mit dem VfB Lübeck den Aufstieg an: Trainer Rolf Landerl. imago images

Mal wieder gilt der VfB vor Beginn der Regionalliga-Saison als Meisterschafts- und Aufstiegsanwärter. Die Favoritenrolle stört Trainer Landerl nicht. "Wir laufen davor nicht weg. Wir haben uns ja klar zum Ziel Aufstieg bekannt. Wichtig ist, dass wir mit dieser Rolle richtig umgehen. An vielen Stellen wird das aber gar nicht so anders sein als zuletzt schon", erklärt der Österreicher im kicker-Interview (Donnerstagsausgabe). Allerdings rechnet er mit einem engen Rennen. "Die Favoriten bleiben die gleichen. Das sind die U-23-Mannschaften, insbesondere Werder und Wolfsburg, dazu der SC Weiche, der immer eine tolle Mentalität auf den Platz bringt. Auch die SV Drochtersen/Assel hat sich zu einem etablierten Regionalligisten entwickelt, vielleicht ist auch mit dem VfB Oldenburg wieder zu rechnen."

Seine Mannschaft sieht der Ex-Profi gut besetzt, auch durch die sechs externen Verstärkungen. "Es sollte nicht mehr so sein, dass wir den Kader in wichtigen Spielen mit U-19- oder U-23-Spielern bestücken müssen. Wir wollten uns breiter aufstellen, und das ist bisher auch gelungen. Die Neuen haben auch in den ersten Wochen deutliche Fortschritte gemacht", bilanzierte Landerl die Transferphase.

"Wer im Training die nötige Bereitschaft zeigt..."

Für ein enges Rennen um die Stammplätze ist damit gesorgt. "Ich habe den Eindruck, dass die Mannschaft versteht, dass wir jeden brauchen werden. Wir haben auch im Vorjahr gesehen, dass am Ende jeder seinen Teil zu einer guten Saison beigetragen hat", ergänzte der VfB-Coach. "Wer im Training die nötige Bereitschaft zeigt, wird auch zu Einsätzen kommen."