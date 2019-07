Baker: "Knapp hinter der Premier League"

Der Transfer zog sich wie Kaugummi. Seit Mittwochnachmittag ist Lewis Baker nun auch offiziell Düsseldorfer, für ein Jahr ausgeliehen vom FC Chelsea, inklusive Kaufoption. In seinem ersten Interview als Fortune spricht der 24-Jährige über den Stress, weil der Transfer lange klemmte, erklärt, wie hoch er die Bundesliga im internationalen Vergleich einschätzt - und spricht über einen Gewichtheber.

Aus Fortuna Düsseldorfs Trainingslager in Maria Alm berichtet Oliver Bitter

Es war eine skurrile Zeit für den Mittelfeldspieler aus der Jugendakademie des FC Chelsea. Seit Tagen schon weilte er in Maria Alm, unweit vom Mannschaftsquartier der Fortuna, aber in einem anderen Hotel untergebracht. Natürlich konnte er auch noch nicht mit seinen neuen Mannschaftskollegen trainieren, beobachtete stattdessen unerkannt das erste Testspiel gegen Basaksehir (1:1).

Am Mittwoch dann endlich der Durchbruch: Sportvorstand Lutz Pfannenstiel konnte zusätzlich zur einjährigen Leihe auch eine Kaufoption vereinbaren für den in der Vergangenheit schon des Öfteren ausgeliehenen Mittelfeldmann.

"Ich freue mich sehr nach dieser stressigen Phase der Ungewissheit. Die Bundesliga ist eine der absoluten Top-Ligen, meiner Meinung nach sogar die Nummer zwei weltweit - knapp hinter der Premier League", sagte Baker nun in einem Interview auf der Fortuna-Homepage.

Ich habe schon gehört, dass man in Düsseldorf gut leben kann.

"Ich freue mich schon sehr darauf, in eine neue Stadt zu ziehen! Es ist nichts gänzlich Neues für mich, ich habe ja auch schon für Vitesse Arnheim gespielt. Ich mag es, neue Kulturen kennenzulernen und neue Städte zu sehen", erzählt der Neu-Fortune, der am Donnerstagvormittag erstmals mit seiner neuen Mannschaft in Maria Alm trainierte. Weiter: "Ich habe schon gehört, dass man in Düsseldorf gut leben kann."

Und, logisch, über seine neue Mannschaft hat er vor allem Gutes gehört. "Ich habe schon mitgekriegt, dass die Mannschaft hier sehr gut zusammenhält. Das macht auf und neben dem Platz alles einfacher."

Der Vater war erfolgreicher Gewichtheber

Zudem verriet Fortunas neuer Mittelfeldmann, dass er aus einer überaus sportlichen Familie stammt. Und da geht es nicht nur um Fußball: "Mein Vater hat Fußball gespielt, konnte aber nicht das Level erreichen, das er sich erhofft hatte. Dann ist er einen anderen Weg gegangen und hat sechs Meisterschaften im Gewichtheben gewonnen."

Das aber war für den Junior keine Option, "für mich gab es immer nur Fußball, Fußball, Fußball." Zeigen kann sich Fortunas Neu-Erwerbung wohl erstmals am kommenden Mittwoch in einem zusätzlich vereinbarten Freundschaftsspiel (15 Uhr in Maasmechelen) gegen den RSC Anderlecht.