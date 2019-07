Gomes und Martial bringen United auf Siegerstraße

Der ICC 2019 hatte am Donnerstagmittag einen wahren englischen Klassiker zu bieten: Manchester United schlug Tottenham Hotspur mit 2:1 (1:0). Die Red Devils, bei denen Lukaku erneut 90 Minuten zuschauen musste, gingen dabei verdient als Sieger vom Platz. Die Spurs zeigten sich - bis auf die ersten 20 Minuten des zweiten Durchgangs - zu ungefährlich.

Von Beginn an war Manchester die aktivere Mannschaft, die Spurs taten sich schwer ins Spiel zu kommen und wirkten vor allem im Spielaufbau sehr behäbig und fehleranfällig. Aus einem Abspielfehler im Spielaufbau resultierte auch die erste Chance der Partie, Martial scheiterte jedoch am Innenpfosten (4.). Wenn bei Tottenham etwas ging, dann über den jungen Parrott. Der 17-Jährige zeigte sich spielfreudig und hatte bei den wenigen Offensivaktionen seines Teams stets seine Füße im Spiel. Nach seiner starken Vorarbeit hätte Alli zudem das 1:0 für die Spurs erzielen müssen, de Gea hielt jedoch das linke Knie in den Weg (10.). Doch Tottenham blieb zu harmlos und kam zu selten in die Zweikämpfe. So auch gegen Pereira, der mit dem Außenrist auf Martial legte, der Gazzaniga im Tor alt aussehen ließ - 1:0 (21.).

Sissoko tritt nach

Der Rest des ersten Durchgangs war durch viele Fouls und Nicklichkeiten geprägt. Die Teams schenkten sich nichts und führten nahezu jeden Zweikampf durchaus aggressiv. Sissoko trat nach einem Zweikampf mit James gleich mehrmals nach, was allerdings ohne Folgen blieb. Ohne weitere nennenswerte Torchancen ging es in die Katakomben.

Wie für ein Testspiel üblich, wurde in der Halbzeitpause viel gewechselt. Den Spielfluss veränderten diese Wechsel sichtlich, die Spurs kamen mit deutlich mehr Spielfreude aufs Feld zurück, zudem war die Zweikampfführung nicht mehr ganz so aggressiv. Belohnt wurden Tottenhams Offensivbemühungen in der 64. Spielminute, als ein Distanzschuss von Moura abgefälscht über die Linie trudelte - 1:1.

Nach dem Ausgleichstreffer zeigten die Red Devils jedoch wieder ein anderes Gesicht und nahmen in der Schlussphase die Zügel in die Hand. Dies sollte belohnt werden: Youngster Gomes (18) spielte links im Strafraum einen schönen Doppelpass mit Mata und traf aus spitzem Winkel ins lange Eck - 2:1 (80.). Die Spurs kamen in der Folge nicht mehr gefährlich vors United-Tor und mussten sich letztlich verdient geschlagen geben.