Saibene warnt vor dem MSV: "Eine brutal starke Mannschaft"

Wenn am Samstagnachmittag (14 Uhr, LIVE! bei kicker.de) der FC Ingolstadt den MSV Duisburg empfängt, dann duellieren sich nicht nur zwei Zweitliga-Absteiger, sondern auch zwei Teams, die mit einem Sieg in die noch junge Drittliga-Spielzeit gestartet sind. FCI-Trainer Jeff Saibene freut sich auf das Aufeinandertreffen mit den Zebras, warnt aber auch vor einer extrem schweren Aufgabe.

"Es kommt eine brutal starke Mannschaft auf uns zu", schätzt Saibene den MSV als einen der großen Aufstiegsfavoriten ein. Nach dem Ausrufezeichen, das die Meidericher beim 4:1 über die SG Sonnenhof Großaspach gesetzt hatten, sieht sich der Luxemburger in seiner Meinung bestärkt, dass Duisburg "über hohe Qualität" verfüge und es "sicher mit das stärkste Team der 3. Liga" stelle.

Apropos 3. Liga. "Wir sprechen immer davon, dass wir die 3. Liga annehmen müssen", verweist Saibene Gerüchte etwaiger Motivationsprobleme direkt ins Reich der Fabeln. "Wenn ich meine Jungs auf und neben dem Platz sehe, wenn ich an die Fans denke, die uns in Jena unterstützt haben, dann bin ich überzeugt: Alle Schanzer nehmen das zu 100 Prozent an."

Dass auch den Schanzern das "extreme Wetter" derzeit übel mitspiele, will der Trainer gar nicht verneinen, allerdings darin auch keine Ausrede suchen. Zwar stelle es "sicher eine besondere Belastung" dar, "doch die ist für alle gleich".

Personell wird sich im Vergleich zum 2:1-Sieg über Carl Zeiss Jena "nicht sehr viel verändern". Caniggia Elva (Muskelfaserriss), Tobias Schröck (muskuläre Probleme) und Maximilian Thalhammer (Sehnenreizung) "werden erst nächste Woche voll einsteigen können".