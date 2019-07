Kramer: Pause nach Bänderriss

Bisher waren die Borussen ohne ernsthaftere Verletzungen durch die Vorbereitung gekommen. Jetzt hat es allerdings Christoph Kramer am Sprunggelenk erwischt. Entwarnung gab es indes bei Mamadou Doucouré.

Das Training am Mittwochnachmittag hatte Kramer vorzeitig abbrechen müssen. Nach einem Zusammenprall verließ er den Platz mit einem Eisbeutel am rechten Sprunggelenk. Wie Trainer Marco Rose am Donnerstag berichtete, habe Kramer ein Knacken wahrgenommen. Die Diagnose bestätigte die Befürchtungen: Bänderriss. Über die Ausfallzeit machte der Verein keine Angaben.

Schon im vergangenen November hatte sich Kramer am rechten Sprunggelenk verletzt, damals war das Außenband betroffen und führte zu einer mehrwöchigen Zwangspause.

Am Donnerstag bei der Vormittagseinheit musste auch noch Doucouré das Training vorzeitig beenden. Später stellte sich heraus, dass es sich bei ihm um eine reine Vorsichtsmaßnahme handelte. Eine Verletzung liege nicht vor, hieß es vom Klub. Das französische Verteidigertalent wartet wegen verschiedener Oberschenkelverletzungen seit dem Wechsel im Juli 2016 auf den ersten Pflichtspieleinsatz für die Fohlen.

Bei Laszlo Benes, der aufgrund von Beschwerden auch nicht komplett mittrainieren konnte, erklärte Rose: "Bei ihm mussten wir die Bremse reinhauen, damit sich das nicht über Wochen schleppt."