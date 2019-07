Beierlorzer will "Flexibilität im System" sehen - Skhiri kommt am Sonntag

Es wartet der erste richtige Härtetest über 90 Minuten auf den 1. FC Köln, wenn es morgen in Kufstein (18 Uhr, Grenzlandstadion) gegen den FC Bologna geht, zuletzt Zehnter der Serie A.

Aus Kitzbühel berichtet Frank Lußem

"Eine Top-Mannschaft", charakterisiert Trainer Achim Beierlorzer den Gegner, gegen den er sehen will, wo sein Team nach den Einheiten von Kitzbühel steht: "Es wird noch Müdigkeit in beiden Teams drin sein", prophezeit er. Aber man könne in diesem Test sehen, wie weit man sei in der Feinjustierung: "Welche Abstände haben die Stürmer? Wie weit sind die beiden Zehner von den Stürmern entfernt? Wie schnell schließen wir die Räume? Wir werden das alles aufbieten müssen, um dem Gegner Paroli zu bieten." Wichtig für den Trainer ist vor allen Dingen "die Flexibilität im System." Es gehe nicht darum, pausenlos vorne drauf zu gehen, "wir müssen auch einen Plan B haben." Soll heißen: "Wenn die Qualität des Gegners so groß ist, dass er sich von unserem Druck befreit, dann müssen wir entsprechend so schnell schließen, dass wir die Kompaktheit wieder erreichen." Gegen Bremen habe man dies gut gemacht, da habe man am vergangenen Samstag nicht viel zugelassen, so wolle man auch gegen Bologna auftreten.

Jakobs schon zurück in Köln

Nicht mit von der Partie ist Ismail Jakobs, der nach erlittenem Muskelbündelriss am Donnerstagabend zur weiteren Behandlung nach Köln zurückflog. Jorge Meré, der neben dem Training noch einige Laufeinheiten absolviert, wird gegen Bologna "höchstens eine Viertelstunde, vielleicht aber auch gar nicht spielen", so Beierlorzer. Weil neben Jakobs mit Noah Katterbach auch der zweite Backup für Jonas Hector ausfällt, wird Jannes Horn in der kommenden Woche mit ziemlicher Sicherheit ins Training der Profis zurückkehren, am Wochenende allerdings mit der U 21 gegen Fortuna Köln im Regionalliga-Derby spielen.

Am Sonntag soll Elyess Skhiri (24) zur Vertragsunterschrift nach Köln kommen. Der tunesische Nationalspieler kommt für rund sechs Millionen Euro vom HSC Montpellier und unterschreibt für vier Jahre.