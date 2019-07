"Immer etwas Besonderes": Evina trifft "auf die alte Liebe"

Gegen den Halleschen FC (1:0) avancierte er auf Anhieb zum Matchwinner, nun trifft Franck Evina mit dem KFC Uerdingen auf seinen Stammverein FC Bayern. Für den Offensivmann, den die Münchner für ein Jahr an die Krefelder verliehen haben, ist die Partie keine alltägliche. Er sagt: "Ich bin sehr angespannt, seit letzter Woche schon."

Es war ein Debüt nach Maß, dabei hätte sich Evina beinahe selbst um seinen großen Moment im Uerdingener Heimspiel gegen Halle gebracht. Der 19-Jährige wollte ausgewechselt werden, doch Trainer Heiko Vogel zögerte - kurz darauf erzielt Evina nach sehenswerter Einzelleistung den Treffer des Tages. Gegen eine Wiederholung im Kräftemessen mit den FC Bayern II am Freitagabend (19 Uhr, LIVE! bei kicker.de) hätte er nichts einzuwenden. "Wenn es so kommt mit dem Tor, dann würde ich aber eher dezent jubeln", kündigt der Flügelspieler im Interview bei "Reviersport" an.

Denn für ihn ist das Duell mit der Zweitvertretung des Rekordmeisters, bei dem er ausgebildet wurde, von großer Bedeutung: "Spiele gegen die alte Liebe sind natürlich immer etwas Besonderes." Im vergangenen Januar hatten ihn die Bayern an Holstein Kiel verliehen, dort wurde die Leihe aber vorzeitig beendet und Evina unternahm in Uerdingen einen weiteren Anlauf, um Spielpraxis zu bekommen und sich weiterzuentwickeln.

"Ich habe hier Profis mit im Team, die beinahe jede Situation schon erlebt haben. Darunter ist auch ein Weltmeister und ein Deutscher Meister", sagt er. "Mein persönliches Ziel ist es, als Offensivspieler so viele Scorerpunkte mitzunehmen, wie es geht." Und auch mit seiner Mannschaft peilt er Großes an: "Warum sollte es nicht auch mit dem Aufstieg klappen?" Ein Sieg gegen die "alte Liebe" wäre nach dem Auftaktsieg ein weiterer kleiner Schritt.