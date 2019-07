Schubert will "den Schweinehund überwinden"

Holstein Kiel steht vor seiner dritten Zweitligasaison in Folge. Mit Andre Schubert steht dabei inzwischen der dritte Trainer an der Seitenlinie, auch die Kapitänsbinde hängt dieses Jahr an einem neuen Arm. Die neue Führungsriege will sich vor dem Start gegen Sandhausen (Samstag, 13 Uhr, LIVE! bei kicker.de) in Sachen Saisonziel nicht in die Karten schauen lassen und steht zu ihrem alten Spielstil.

Andre Schubert steht unmittelbar vor seinem ersten Spiel als Chefcoach der Kieler Störche. imago images