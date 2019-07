Hildmann vor Rückkehr: "Sind gut vorbereitet"

Am Samstag (14 Uhr, LIVE! bei kicker.de) tritt der 1. FC Kaiserslautern bei Sonnenhof Großaspach an. Trainer Sascha Hildmann kehrt zu seinem Ex-Klub zurück und weiß , was ihn erwartet. Das gilt speziell für den Rasen.

Für Hildmann ist es ein Wiedersehen mit alten Bekannten: In Großaspach war er bis Mitte der vergangenen Hinrunde noch Trainer, beim 1:1 gegen den FCK - ebenfalls am 2. Spieltag - saß er noch auf der Aspacher Trainerbank. "Ich kenne die Mannschaft noch. Wir sind gut vorbereitet", sagt der FCK-Trainer selbstbewusst. Gut vorbereitet ist der gebürtige Kaiserslauterer nicht nur auf das Sportliche - auch die Platzbedingungen in der Aspacher Mechatronik Arena sind ihm aufgrund des Konzert von Schlagersängerin Andrea Berg, das am vergangenen Wochenende stattfand, bestens bekannt. "Es wird danach immer ein Teil des Platzes erneuert - der Rest war viel Sand. Wir müssen die Gegebenheiten annehmen und versuchen, Fußball zu spielen", will er den Rasen aber nicht schon jetzt als Ausrede gelten lassen. "Dann wählen wir halt den pragmatischen Ansatz, um zu Toren zu kommen."

In der Viererkette erneut auflaufen wird Philipp Hercher. Der Linksverteidiger startete gegen Haching für den angeschlagenen Janek Sternberg. Wie Hildmann steht auch er vor der Rückkehr an alte Wirkungsstätte: Mitten in der Sommervorbereitung wechselte Hercher vor wenigen Wochen vom Dorfklub in die Pfalz. "Ich habe mich mit ihm schon über die Philosophie und Ausrichtung ausgetauscht. Aber natürlich weiß auch Philipp nicht alles", sagt Hildmann mit einem Schmunzeln.

Matuwila vor Debüt - Starke eine Option

Vor seinem Debüt im FCK-Dress steht Neuzugang José-Junior Matuwila. "'Joe' wird spielen", sagte Hildmann. Der aus Cottbus gekommene Innenverteidiger musste gegen Unterhaching aufgrund einer Sperre noch pausieren, rückt nun aber an die Seite von Kevin Kraus und ersetzt Drittliga-Debütant Jonas Scholz. Weitere Veränderungen, speziell in der Offensive sind nicht ausgeschlossen. Eine Option ist Manfred Starke, der gegen Unterhaching als Joker neue Impulse setzte. Weiterhin fehlt hingegen Simon Skarlatidis (Haarriss im Knie).

Großaspachs Auftaktniederlage in Duisburg, als die Schwaben mit drei Gegentore in sechs Minuten unter die Räder gekommen sind, will Hildmann derweil nicht überbewerten. "Sie hatten vorher aber die Großchance vom 2:1. Wir dürfen uns nicht von diesem Ergebnis blenden lassen."