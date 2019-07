Schwerster, neuer Dino, keine Perle: 18 Fakten zu 18 Klubs

1. FC Heidenheim

Der 1. FC Heidenheim hat noch keines seiner fünf Spiele am 1. Spieltag einer neuen Zweitligasaison verloren. In jeder Saison am 1. Spieltag zu punkten, gelang nur Carl Zeiss Jena (in acht Spielzeiten) und Eintracht Frankfurt (in sechs Saisons) häufiger. imago images