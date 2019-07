Zweite Chance für Wehen und Rehm

Genau 60 Tage liegen zwischen dem Aufstieg im Relegationsrückspiel beim FC Ingolstadt und der ersten Zweitligapartie des SV Wehen Wiesbaden: Am Sonntag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker.de) beginnt sowohl für den Verein als auch für Trainer Rüdiger Rehm das Abenteuer 2. Bundesliga - und damit auch eine zweite Chance.

Rüdiger Rehms Déjà-vu am ersten Spieltag sollte aus Sicht des SV Wehen Wiesbaden bestenfalls keines werden: Als der gebürtige Heilbronner 2016 in seine erste Zweitligasaison startete, empfing seine Arminia Bielefeld den Karlsruher SC (Endstand: 0:0). Letztendlich fand sein Abenteuer in der zweithöchsten deutschen Spielklasse nach fünf Remis und fünf Niederlagen jedoch früh ein Ende. Am Sonntag trifft Rehm erneut am ersten Spieltag auf den KSC - diesmal mit dem SV Wehen Wiesbaden - und möchte in seiner zweiten Spielzeit als Zweitligatrainer erfolgreicher sein.

Wir gehen mit großer Überzeugung in die Saison. Rüdiger Rehm

Seine Trainerstationen in Bielefeld und Wiesbaden möchte der 40-Jährige nicht miteinander vergleichen, wie er der "Hessenschau" verriet: "Die Situation in Bielefeld war eine andere. Da sind wir sehr kurzfristig hingewechselt. Die Zeit war sehr knapp." Tatsächlich kennt sowohl die Mannschaft den Trainer als auch der Trainer die Mannschaft nach zweieinhalb Jahren deutlich besser, die Vorbereitung war aufgrund der Relegation und dem Zweitligaspielplan aber relativ kurz. Rehm freut es: "Umso besser, dann geht's schon wieder los."

"Man spürt die Euphorie"

Und dann geht es auch gleich um wichtige Punkte im Kampf gegen einen potenziellen Konkurrenten um den Klassenerhalt - obwohl in Wiesbaden der Ligaverbleib nicht explizit als Saisonziel ausgegeben wurde. Rehm möchte "so viele Punkte wie möglich holen" und "uns trauen, unseren Fußball genauso zu spielen, wie wir es in der 3. Liga gemacht haben". Die Vorfreude und Euphorie im Umfeld und in der Mannschaft seien spürbar, auch wenn Rehm beispielsweise "abends mal essen geht, ist viel mehr Aufmerksamkeit da". Natürlich freut er sich selbst ebenfalls auf seine zweite Chance, dennoch würde er diese nie als solche bezeichnen: "Ich bin froh, wieder zurück zu sein in der 2. Bundesliga und brenne darauf. Aber nicht in dem Sinn, weil ich etwas wieder gut machen will." Nach der ersten Zweitliga-Saison der Vereinsgeschichte landete der SV Wehen 2008 letztendlich auf Rang acht - es wäre ein sicherlich angenehmeres Déjà-vu als Rehms letztes Auftaktspiel gegen Karlsruhe.