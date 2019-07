Kovac exklusiv im kicker-Sonderheft: Bayern-Coach lobt Dortmund

Seit heute gibt es den Klassiker am Kiosk: Das kicker-Sonderheft! Im exklusiven Interview äußert sich Bayern-Trainer Niko Kovac darin unter anderem zur Konkurrenz in der Bundesliga im Rennen um die Meisterschaft.

Dortmund will die Münchner Alleinherrschaft beenden und wieder Meister werden. Was hält Kovac von dieser forschen Ankündigung? "Ich finde das gut. Es ist nicht einfach, das zu formulieren, weil man in der heutigen Zeit daran gemessen und entsprechend bewertet wird, wenn es misslingt", äußert Kovac im Gespräch mit dem kicker. "Vielleicht würden sich viel mehr Menschen trauen, das preiszugeben, was sie denken, fühlen und erreichen möchten, wenn die Abrechnung anschließend nicht so krass ausfallen würde. Deshalb halten sich viele bedeckt."

Doch nicht nur Dortmund könnte gefährlich werden, Kovac sieht auch Leverkusen als gefährlichen Widersacher. "Leverkusen hat eine sehr gute Mannschaft mit einem tollen Trainer. Peter Bosz hat dort in der Rückserie einen furiosen Fußball spielen lassen", schwärmt Kovac. Dagegen sieht er Leipzig mit dem neuen Trainer Julian Nagelsmann noch in der Findungsphase, "aber die nötige Qualität haben sowohl Julian Nagelsmann als auch die Mannschaft. Vielleicht gibt es auch mal wieder ein Überraschungsteam."

Ausführlich äußert sich Kovac außerdem, wie er die neue Saison beim Abo-Meister plant. Was hat er mit Weltmeister Benjamin Pavard oder Joshua Kimmich vor? Warum ist die Arbeit als Trainer schwieriger geworden? - Das alles im großen Interview im neuen Sonderheft mit Niko Kovac.

