Witsel: "Je mehr Leader, desto besser"

Die Chemie zwischen Mats Hummels und Axel Witsel stimmt, dies verriet Letzterer im Interview mit dem kicker (Donnerstagsausgabe). Borussia Dortmund könne gar nicht genug Anführer haben, betonte der belgische Nationalspieler.

Neun Punkte Vorsprung auf den späteren Meister FC Bayern verspielte der BVB vergangene Saison, zu flattrig waren am Ende der Saison die Nerven. Das Problem wurde erkannt, die Dortmunder ergänzten ihren jungen Kader mit Hummels, einer echten Führungsfigur.

"Er ist ein Leader. Und von dieser Sorte konnten wir einen weiteren gut gebrauchen", begrüßte Witsel die Verpflichtung von Hummels und unterstrich: "Je mehr Leader, desto besser."

Wie er Hummels wahrnimmt? "Es ist, soweit ich das beurteilen kann, so, als wäre er nie weg gewesen", berichtete Witsel. Und weiter: "Man spürt von Anfang an, welchen Einfluss er im Training und in den Tests einbringt." Es sei "leicht" für ihn, mit Hummels zusammen auf dem Platz zu stehen. "Er ist technisch sehr gut. Ich kann ihn in jeder Situation anspielen."

Witsel will in seinem zweiten BVB-Jahr "mit dieser Mannschaft Titel gewinnen. Ein Klub wie Borussia Dortmund muss dieses Ziel haben." Der BVB sei "stärker als im Vorjahr. Aber das werden wir in der Meisterschaft erst noch beweisen müssen", so der 30-Jährige.

Was Witsel über die USA-Reise, Bayern München, RB Leipzig und die mögliche 4-3-3-Taktik sagt, lesen Sie im vollständigen Interview in der Donnerstagsausgabe des kicker.