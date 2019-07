Transfercoup der Bayern: Greg Monroe kommt nach München!

Den Basketballern des FC Bayern München ist mit der Verpflichtung des früheren NBA-Profis Greg Monroe ein echter Transfer-Coup gelungen.

Der deutsche Meister holte den 29 Jahre alten Center, der im Frühjahr noch in der besten Liga der Welt für die Philadelphia 76ers in den Play-offs aktiv war, für die kommende Saison in die Bundesliga. "Wir sind sehr stolz, dass Greg zu uns stößt", sagte Sportdirektor Daniele Baiesi am Donnerstag in einer Mitteilung.

Der Spieler selbst gab zu Protokoll, dass er sich "riesig auf den FC Bayern und auf München, auf Deutschland und die Euroleague" freue. "Ich weiß, dass Bayern zuletzt die Meisterschaften gewonnen hat und dass die Euroleague den höchsten Wettbewerb außerhalb der NBA bietet. Ich möchte nächste Saison dabei helfen, unsere Ziele zu erreichen, mit meiner Erfahrung und als uneigennütziger Leader."

Zuletzt Spiel 7 gegen die Raptors

Monroe absolvierte 632 Hauptrundenspiele in der NBA, nachdem er 2010 als Siebter bei der Draft ausgewählt worden war. In den ersten fünf Jahren spielte er für die Detroit Pistons und erreichte in der Saison 2014/15 einen zweistelligen Rebound-Schnitt (10,2). Das gelang "Moose" in den folgenden Jahren für die Milwaukee Bucks, die Phoenix Suns, Boston Celtics, Toronto Raptors und zuletzt die 76ers nicht mehr. Monroes letztes NBA-Spiel war ein Zwei-Minuten-Einsatz in Spiel 7 mit den 76ers im Play-off-Halbfinale der Eastern Conference gegen den späteren Champion Toronto /(90:92).

Der 2,11-Meter-Riese ist nach T.J. Bray von Rasta Vechta und Ex-NBA-Spieler Josh Huestis der dritte Neuzugang der Münchner. Forward Huestis war erst 24 Stunden vor Monroe geholt worden. Der 27-jährige US-Amerikaner kann auf die Erfahrung aus insgesamt 76 NBA-Spielen für die Oklahoma City Thunder verweisen. Mit Derrick Williams, Devin Booker und Stefan Jovic haben drei Leistungsträger die Mannschaft von Trainer Dejan Radonjic verlassen.