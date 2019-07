Schuhen: "Mit dem HSV-Spiel im Kopf quält es sich leichter"

Der Auftaktgegner des SV Darmstadt hat es in sich: Die Lilien gastieren am Sonntag (13.30 Uhr, LIVE! bei kicker.de) beim Hamburger SV im Volksparkstadion. Dabei trifft der ehemalige SVD-Torwart Daniel Heuer Fernandes auf seinen Nachfolger Marcel Schuhen. "Schuh" äußerte sich vor der Partie zur Vorbereitung, dem Auftaktgegner und seiner persönlichen Bilanz gegen Hamburg.

In der vergangenen Saison verlor Schuhen mit dem SV Sandhausen, zu dem er im Sommer 2017 von Hansa Rostock gewechselt war, beide Partien gegen den "Dino": Fünfmal musste der Altenkirchener insgesamt hinter sich greifen. Am Sonntag möchte der Neuzugang, wie er im Interview auf der Vereinswebsite verrät, "endlich etwas Zählbares aus Hamburg mitnehmen". Die Bilanz der Lilien gegen Hamburg liest sich deutlich besser: Die letzten drei Spiele im Volksparkstadion konnten die Darmstädter allesamt für sich entscheiden. Schuhen möchte den reinen Zahlen jedoch nicht allzu viel Bedeutung beimessen: "Ich glaube zwar, dass auch die neuen Spieler zumindest den Auswärtssieg der vergangenen Saison vor Augen haben. Das Spiel habe ich auch gesehen, aber jetzt geht es natürlich wieder bei 0:0 los. Wir sollten konzentriert und fokussiert ins Spiel gehen und wenn wir die Serie verlängern, würde sich mit Sicherheit niemand beschweren."

Ein Auswärtsspiel in Hamburg kann nicht früh genug kommen. Marcel Schuhen

Nach den Eindrücken aus der Vorbereitung, den "guten Testspielen, einigen Härtetests" und lediglich wenigen längerfristigen Verletzungen (Felix Platte, Mathias Honsak und Braydon Manu) entfällt das Fazit des 26-Jährigen "durchweg positiv". Vor dem Ligastart verspürt er im Umfeld und in der Mannschaft "eine positive und gesunde Anspannung", den Hamburger SV sieht er als "top" Auftaktgegner: "Wir hatten dieses Spiel auch schon in den vergangenen Wochen im Kopf, mit diesem Wissen quält es sich auch durch die ein oder andere 'Schweineeinheit' etwas leichter."

Dass mit dem HSV eine Mannschaft mit "enormer Qualität" wartet, steht für Schuhen außer Frage. Demnach erwartet er von seiner Mannschaft, "direkt zu einhundert Prozent da zu sein". Dennoch betont er, dass der Auftakt zwar wichtig sei, aber nicht zu hoch gehängt werden dürfe: "In dieser Liga ist jedes Spiel extrem wichtig. Ob das erste, das neunte oder Nummer 32. Ich möchte in jeder Woche gewinnen und bestenfalls am Sonntag damit anfangen."