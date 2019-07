"Eigene Dummheit": Wasserballer verpassen Sensation gegen Serbien

Die deutschen Wasserballer haben bei der WM in Südkorea nach einer sehr starken Leistung erst im Fünfmeterwerfen gegen den Olympiasieger verloren - durch "eigene Dummheit".

Die Mannschaft von Bundestrainer Hagen Stamm unterlag am Donnerstag in ihrem ersten Platzierungsspiel nach dem Viertelfinal-Aus 16:17 (3:3, 3:3, 3:2, 3:4, 4:5) gegen den amtierenden Weltmeister Serbien. Beste Torschützen in der regulären Spielzeit im erneut sehr forsch auftretenden Stamm-Team waren Timo van der Bosch, Maurice Jüngling und Dennis Eidner mit je zwei Treffern. Im Fünfmeterwerfen scheiterte Lucas Gielen am serbischen Torwart.

"Bitterer geht es nicht", sagte der Duisburger Eidner: "Am Ende brechen wir uns selber das Genick. Heute war es unsere eigene Dummheit, wir hätten es ruhiger zu Ende spielen müssen." Ins Spiel um Platz sieben gehe man aber hochmotiviert: "Wir wollen hier nicht mit vier Niederlagen rausgehen, und am Ende heißt es: Wir waren ganz knapp dran an den Topnationen. Jetzt müssen wir auch mal eine weghauen."

Am Samstag entscheidet sich in einer weiteren Partie (07.00 Uhr/MESZ) nun, ob Deutschland die Weltmeisterschaft auf Rang sieben oder acht abschließt.