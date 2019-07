Verdient und glücklich: Marins kurioser Assist bringt das erlösende Tor

Die Qualifikation für die Champions League in der vergangenen Saison war für Roter Stern Belgrad der größte Erfolg der jüngeren Vereinsgeschichte - klar, dass die Serben sich auch 2019/20 nur allzu gerne ein weiteres Mal für die Königsklasse qualifizieren möchten. Bislang befinden sich RSB-Kapitän Marko Marin & Co. auch auf einem guten Weg.

Nachdem man sich in der 1. Qualifikationsrunde mit viel Mühe gegen Suduva Marijampole aus Litauen (0:0, 2:1) durchgesetzt hatte, geht es für den serbischen Rekordmeister nun in der zweiten Runde gegen HJK Helsinki - wieder eine Mannschaft, die nur hinten drinsteht und auf Konter lauert. Und abermals zeigten die Belgrader, dass ihnen so eine Spielweise nicht wirklich schmeckt.

Im Heimspiel gegen die Finnen hatte Roter Stern zwar ein klares optisches Übergewicht und ein deutliches Plus an Torschüssen (17:1) zu verzeichnen, allerdings war nur selten etwas Zwingendes dabei. Lediglich das 1:0 durch Angreifer Richmond Boakye, der nach einem Einwurf und anschließender Flanke von rechts im Fünfer zu viel Platz hatte und dies sofort bestrafte (26.), hatte durchschlagenden Erfolg.

Ansonsten mühten sich die Serben vergeblich. Erst die Einwechslung von Milan Pavkov brachte den ersehnten Erfolg - und das 2:0. Dieses war sicherlich verdient, unter dem Strich aber auch glücklich, weil kurios: Marko Marin dribbelte sich über rechts bis an die Grundlinie und flankte nach innen. Dort wollte Rafinha zwar klären, doch der Ball prallte von ihm unkontrolliert ab und landete vor den Füßen des Jokers, der locker einschob und Trainer Vladan Milojevic sowie dem gesamten Team somit eine ordentliche Ausgangsposition für das Rückspiel in einer Woche in Finnland bescherte.

Der ehemalige deutsche Nationalspieler Marin spielte über die volle Distanz.