Thuram: "Angreifen, angreifen, angreifen"

Mit Marcus Thuram hat Borussia Mönchengladbach einen ganz besonders klangvollen Namen in die Bundesliga geholt - immerhin handelt es sich um den Sohn von Welt- und Europameister Lilian Thuram. Marcus verriet nun, warum er sich für die Fohlen entschieden hat und welche Ziele er in Gladbach verfolgt.

Weiß, was er kann und was er will: Marcus Thuram. imago images

Auf knapp zehn Millionen soll sich die Ablöse für den 21-Jährigen belaufen. Für so manch einen ist der französische U-21-Nationalspieler, der in der vergangenen Saison für EA Guingamp neun Ligatore erzielt hat, fast schon ein Schnäppchen in Zeiten von exorbitant hohen Ablösesummen, wo Beträge von 70 Millionen plus X bereits an der Tagesordnung sind.

Thuram selbst beschäftigt das wohl kaum, ihm geht es darum, den nächsten Schritt in seiner Entwicklung zu gehen. "Ich will viele Spiele bestreiten, mich entwickeln und meine Zeit in Gladbach genießen", sagte der Angreifer am Donnerstag und verriet zugleich, was Trainer Marco Rose mit seiner Entscheidung pro Borussia zu tun hat. "Er ist ein junger Trainer, der auf junge Spieler setzt. Er weiß, was er will und weiß viel über Fußball", lobte der Stürmer seinen neuen Coach und ergänzte, dass Gladbach für ihn deshalb "genau der richtige Klub" sei.

Was er der Borussia geben kann, verriet Thuram auch. Er bezeichnet sich selbst als "schnellen Spieler, der gerne dribbelt und Situationen kreiert" - und das spielerisch. "Ich mag es zu kombinieren, ich mag es zu spielen." Allgemein mag er "Fußball" und das, was an diesem "am besten ist: Angreifen, angreifen, angreifen".

Französische Legion hilft bei der Eingewöhnung

In Gladbach wird der junge Franzose auf zahlreiche seiner Landsleute treffen - Mamadou Doucouré, Michael Cuisance, Ibrahima Traoré und Alassane Plea befinden sich gleich vier weitere Franzosen im Kader der Rheinländer. Dies habe bei seiner Entscheidungsfindung aber keine Rolle gespielt, betonte Thuram, "aber natürlich macht es die Eingewöhnung leichter". Ob mit Malang Sarr ein weiterer Franzose in Gladbach seine Zelte aufschlagen wird, konnte Thuram nicht beantworten, allerdings sagte er, dass es "eine sehr gute Sache für das Team" wäre, würde der Innenverteidiger kommen, denn: "Er ist ein sehr guter Spieler."

Ein sehr guter Spieler war auch zweifelsohne Lilian Thuram, Marcus' Vater. Der mittlerweile 47-Jährige war Welt- und Europameister und zur Jahrtausendwende in Italien eine der prägenden Figuren in der Serie A (AC Parma, Juventus). Klar, dass Thuram Senior seinem Junior mit Rat und Tat zur Seite stand. Daraus macht Marcus auch keinen Hehl. "Mein Vater hat mir gesagt, wie man ein besserer Mann wird und wie ein besserer Spieler."

Nur beim Toreschießen musste er sich Tipps von woanders holen, da Lilian während seiner aktiven Laufbahn alles andere als torgefährlich war. Gerade einmal 13 Tore erzielte dieser zwischen 1990 und 2008 - und das in 645 Spielen für Monaco, Parma, Juve, Barcelona und die französische Nationalmannschaft. Die Marke von 13 Treffern hat Marcus bereits egalisiert - und das ohne seine Tore aus den Junioren-Auswahlen. Doch seine Torjägerqualitäten musste er sich erarbeiten, wie der 21-Jährige betonte: "Anfangs habe ich nicht oft getroffen, aber das hat sich über die Jahre gebessert."