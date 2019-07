Freiburgs Petersen: "Ich bin ein Fan von Schruns"

Bereits zum fünften Mal ist Nils Petersen mit dem SC Freiburg zur Sommervorbereitung in Schruns. Von Überdruss oder Langeweile kann bei ihm jedoch keine Rede sein, der Toptorjäger freut sich sogar jedes Jahr wieder darauf, ins Montafon zu kommen.

Aus Freiburgs Trainingslager in Schruns berichtet Daniela Frahm

Im Teamhotel des SC sprach Nils Petersen mit dem kicker über...

... Schruns: Ich liebe das hier, es gefällt mir, mit dem Fahrrad zum Trainingsplatz zu fahren, es gibt gutes Essen, wir haben viel Kontakt mit Fans und wir haben das Hotel für uns, das macht es gerade für die Integration der Neuen perfekt - ich bin ein Fan von Schruns. Ich sammele sonst gerne mal neue Eindrücke, aber hier brauche ich das nicht, es ist sehr idyllisch. Ich frage mich jedes Jahr, ob es wieder so schön werden kann wie die Male davor, und es ist wieder so. Nur wird es immer heißer, das ist vielleicht der einzige Unterschied.

... das Einstandssingen: Dass die Neuen singen mussten, haben wir meistens erst während der Saison gemacht. Diesmal machen wir es schon im Trainingslager, um hier abends ein bisschen Unterhaltung zu haben. Da macht man sich gleich mal zum Kasper. Ich fand das immer gut, auch wenn ich kein begnadeter Sänger bin. Beim SC habe ich damals mit Vincenzo Grifo 'Sempre, Sempre' im Duett gesungen. Ich habe hier mit Schusti (Julian Schuster, Ex-Kapitän und jetzt Verbindungstrainer - Anm. d. Red.) und 'Chicco' (Nicolas Höfler) darüber gesprochen und wir haben festgestellt, dass noch nie ein wirklich guter Sänger dabei war. Bisher hat es Woo-Yeong (Jeong) am witzigsten gemacht, 'Gangnam Style' auf Koreanisch, mit einem extra Mikrofon, mit Effekten und Sonnenbrille - der war bestens vorbereitet.

... die beiden Südkoreaner: Sie sind beide sehr aufgeschlossen, aber unterschiedliche Typen. Woo-Yeong ist eher ein bisschen ausgeflippt und witzig, er hat immer ein Lächeln auf den Lippen, ist aber auch sehr wissbegierig und weiß auch, dass er noch viel lernen muss, um sich hier auf dem Platz zu behaupten. Chang-Hoon (Kwon) ist etwas ruhiger und wirkt fast wie ein Lehrer. Beide sind sehr nett und immer höflich und respektvoll - zwei Tiptop-Typen.

... die Mannschaft: Ich bin glücklich, dass es keinen Riesenumbruch gab und eine Achse bestehen bleibt, ich glaube wir sind gut aufgestellt. Mit Pascal (Stenzel), Vince (Grifo) und Flo (Niederlechner) haben wir drei Spieler verloren, die schon lange dabei waren, die uns fehlen und die wir auch menschlich vermissen. Aber wir haben spannende Charaktere dazu bekommen, die das wieder auffangen.

... Saisonprognose: Ich zähle uns weiterhin zu den Kandidaten, die im letzten Drittel ums Überleben kämpfen. Aber ich würde mich freuen, wenn wir überraschen und eine stabile Saison spielen.

... den DFB-Pokal: Magdeburg ist sicherlich kein Wunschlos, aber für mich ist es schön, weil ich den einen oder anderen dort kenne, und es auch eine Reise in meine Vergangenheit ist. Als Jugendlicher war ich ganz oft in Magdeburg. Mein Vater war dort zwei Jahre Trainer, und ich bin mit Stürmer Christian Beck gut befreundet. Zum Spiel werden natürlich Familie und Freunde aus Wernigerode kommen, die freuen sich schon darauf. Magdeburg ist zwar eines der schwierigsten Lose, die man ziehen konnte, aber trotzdem ist es dritte gegen erste Liga und diesen Unterschied wollen wir zeigen, auch wenn wir mit Respekt anreisen.

... das Auftaktprogramm in der Liga: Mit einem Heimspiel (gegen Mainz) zu beginnen, ist auf jeden Fall schön. Es sind viele 50:50-Duelle dabei, wir fahren am zweiten Spieltag gleich zum Aufsteiger Paderborn, für den es das erste Heimspiel ist, in das die Mannschaft mit Euphorie gehen wird. Wir wissen, dass am Ende der Hinrunde die Bayern kommen und in der Anfangsphase noch nicht die Top drei oder vier dabei sind. Deswegen wäre es mal schön, mit einem Sieg zu starten und sich bis zum Herbst ein Punktepolster anzufuttern.

... seine Fitness: Bisher habe ich noch keine Trainingseinheit verpasst, das ist gut. Mein Hauptaugenmerk liegt jetzt darauf, bis Mitte August in absolute Topform zu kommen. In den vergangenen beiden Jahren haben Olympia und das Nationalmannschafts-Trainingslager in Südtirol den Urlaub jeweils verkürzt, vielleicht war ich deswegen auch verletzungsanfälliger. Diese Sommerpause habe ich gut genutzt und mein Wunsch ist es, 30 Spiele zu schaffen beziehungsweise so oft wie möglich auf dem Feld zu stehen. Aber in erster Linie will ich gesund bleiben.

... seine persönlichen Ziele: Als Stürmer möchte man immer am liebsten zweistellig treffen, das habe ich am letzten Spieltag gerade noch so geschafft. Letzte Saison sind für mich die Elfmeter weggefallen, weil Luca (Waldschmidt) sie sensationell geschossen hat, und dann habe ich noch zehn Spiele verletzt gefehlt. Deswegen war ich glücklich und stolz, dass ich zehn Tore geschossen habe. Nach dem Jahr Zweitligajahr habe ich jedes Jahr zweistellig getroffen, das soll so bleiben.