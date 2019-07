Wie Mainz 05 gegen den Zuschauerschwund kämpft

Der 1. FSV Mainz 05 spielt wieder attraktiveren Fußball. Die Zuschauerzahlen aber gehen weiter zurück. Der Verein versucht gegenzusteuern, eine Trendwende ist jedoch nicht in Sicht. Nur die Karten für das DFB-Pokalspiel in Kaiserslautern finden reißenden Absatz.

"Die größte Aufgabe, die auf uns in den nächsten Jahren wartet, ist unsere Fanarbeit zu intensivieren. Wir müssen mehr junge Leute, mehr Fans gewinnen", erläuterte 05-Präsident Stefan Hofmann am Rande des Trainingslagers. Rund 120 Mainz-Anhänger waren in den Chiemgau gereist, um in einem Biergarten mit den Profis und dem Staff beim Abendessen in Kleingruppen zu diskutieren. "Eine halbe Stunde nach der Veröffentlichung waren alle Plätze ausgebucht. Es ist eine absolut tolle Geschichte", freute sich Hofmann über die gute Resonanz. Viele hätten mittlerweile realisiert, dass Mainz 05 einen anderen Weg eingeschlagen habe. "Wir suchen die Nähe zu unseren Fans. In den anderthalb Jahren, in denen wir in der Vereinsführung sind, haben wir an vielen kleinen Schrauben gedreht", betonte Hofmann. Der Fanabend im Trainingslager dient der Fanbindung, als eine wichtige Aufgabe betrachtet der 05-Vereinschef außerdem die Fangewinnung.

Der Zuschauerschnitt im neuen Stadion sinkt seit der Eröffnung 2011 fast von Jahr zu Jahr. Von 32.143 in der Eröffnungssaison über 29.457 (2013/14) und 27.564 (2016/17) bis auf 26.111 in der vergangenen Spielzeit. Die Kapazität beträgt 33.305. Am Bruchweg hatten früher nur 20.300 Zuschauer Platz. Seit dem erstmaligen Bundesligaaufstieg 2004 unter Trainer Jürgen Klopp erhöhte sich im alten Stadion der Schnitt von 18.489 auf 19.963. Unter Thomas Tuchel erfolgte dann der Umzug in die neue Arena, die zunächst auch gut angenommen wurde. Ein Teil des Rückgangs von mehr als 1400 Besuchern im Schnitt im vergangenen Jahr ist allerdings auch einer veränderten Zählweise geschuldet: Seit Sommer 2018 fließen nur noch die Dauerkartenbesitzer in die Statistik ein, die auch die Stadiontore passieren.

Bei der Analyse des Rückgangs hat Mainz 05 einen Trend zum Tagesticket festgestellt. Dem versucht der Klub nun mit einer 11er-Karte entgegenzuwirken. Dadurch soll die Zahl der verkaufen Dauerkarten, vergangene Saison waren es 13.100, wieder ansteigen. Die 11er-Karte gilt für elf individuell auswählbare Heimspiele, ausgenommen sind FC Bayern München und Borussia Dortmund. Für diese beiden Partien und den DFB-Pokal gibt es ein Vorkaufsrecht. Die 11er-Karte ist nicht für alle Blöcke verfügbar, im Block A und E der Haupttribüne kostet ein Sitzplatz 418 Euro (17er-Karte 615), im Block M auf der Gegentribüne 484 Euro (685) und ein Stehplatz im Block P und S wird mit 130 Euro (179) berechnet.

4800 Pokal-Tickets innerhalb weniger Stunden vergriffen

Reißenden Absatz finden hingegen die Tickets für das DFB-Pokal-Spiel beim rheinland-pfälzischen Rivalen 1. FC Kaiserslautern (Samstag, 10. August, 15.30 Uhr). Die Fans standen am Mittwoch am Stadion Schlange, innerhalb weniger Stunden waren sämtliche 4800 Tickets des Gästekontingents vergriffen. Mainz 05 ist mit dem FCK bereits in Kontakt, ob ein zusätzliches Ticketkontingent für Mainzer Fans zur Verfügung gestellt werden kann, denn der Verein rechnet mit weiterer Nachfrage. Heute kamen lediglich Dauerkarteninhaber und Mitglieder zum Zuge, die ein Vorkaufsrecht besaßen. Der freie Vorverkauf sollte am kommenden Montag beginnen.