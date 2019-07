Paukenschlag! Green Bay setzen Mike Daniels vor die Tür

2012 in der vierten Draft-Runde an 132. Stelle gezogen, hat sich Mike Daniels über viele Jahre ein großes Standing in der Community der Green Bay Packers erarbeitet. Die Leistungen des Defensive Ends hatten es ebenfalls - wenn der Manga- und Anime-Fan gesund war - in sich. Doch nun zieht "The Pack" einen Schlussstrich: Daniels wird aussortiert.

Aus in Green Bay: Mike Daniels muss die Packers verlassen. imago images