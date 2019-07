Grifo? "Die besten Standards der Liga"

Neuer Trainer, neuer Chance? Sowohl Steven Zuber als auch Vincenzo Grifo haben nach ihren Winterleihen zum VfB Stuttgart bzw. SC Freiburg gute Karten. Alfred Schreuder beeindruckt vor allem eine "brutale Waffe" Grifos.

Aus dem Hoffenheimer Trainingslager in Windischgarsten berichtet Benni Hofmann

"Die Standards sind brutal, die besten in der Liga, glaube ich", sagt der TSG-Trainer über den Deutsch-Italiener. Der nutzte die Zeit im Breisgau nach einer Vorrunde mit überschaubarem Erfolg bestens aus, mit neun Torbeteiligungen aus ruhenden Bällen war er nach Leipzigs Halstenberg (elf) der zweitbeste Bundesligakicker in dieser Kategorie. "Grifo ist sehr positiv auffällig. Ich sage nicht, dass er spielt, aber es ist schon wichtig, so einen Spieler zu haben", umschreibt Schreuder.

Über links und durch die Mitte

Tatsächlich würde der 26-Jährige gut ins 3-4-3 des Niederländers passen auf dem linken Flügel, wobei Schreuder auch flexibel agieren lassen will - und dies ebenso von seinen Spielern verlangt: "Er kann auch über die Mitte kommen."

Links flankiert würde er möglicherweise von Steven Zuber. "Wenn er mit seinem Kopf bei Hoffenheim ist, hat er eine brutale Chance, auch bei uns wieder zu spielen", sagt Schreuder über den Schweizer, der mit dem VfB Stuttgart den Abstieg hinnehmen musste. "Wir kennen alle Stevens Qualität, wie gut er war in dem Jahr, in dem wir 62 Punkte holten." Das war 2016/17, als die TSG als Vierter abschloss. Mit Zuber auf der linken Bahn. Gut möglich, dass er sich dort wiederfindet, aktuell scheint er bessere Karten zu haben als Kostas Stafylidis.