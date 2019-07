Trotz lukrativer Lockrufe: Förster verlängert bei Sandhausen

Der SV Sandhausen hat den 2020 auslaufenden Vertrag von Philipp Förster vorzeitig um zwei Jahre bis 2022 verlängert. Dass der 24-Jährige trotz des Interesses mehrerer Bundesligisten beim SVS bleibt, brachte ihm Respekt von Trainer Uwe Koschinat ein.

59 Pflichtspiele absolvierte Förster für die Sandhäuser seit seinem Wechsel im Sommer 2017 vom 1. FC Nürnberg (neun Tore, sechs Vorlagen). Besonders durch seine auffälligen Leistungen in der Schlussphase der abgelaufenen Saison (sechs Scorerpunkte in sieben Spielen), trug er maßgeblich zum Klassenerhalt der Kurpfälzer und zum Interesse an seiner Person bei. Neben dem VfB sollen laut Vereinsangaben auch Bundesligisten wegen einer Verpflichtung angefragt haben.

Coach Koschinat ist sich der Ausbilderrolle seines Vereins bewusst, hält Försters Entscheidung dennoch für richtig: "Wir sind ein Verein, der damit leben muss, dass er Spieler, die sich sehr gut entwickeln und den nächsten Schritt gehen möchten, ziehen lassen muss. Philipp hat aber erkannt, dass er hier in Sandhausen eine höhere Wertigkeit hat, als möglicherweise bei anderen Vereinen."

Der nächste Schritt soll in Sandhausen folgen

Das müsse nicht bedeuten, dass Försters Verbleib ein Rückschritt in seiner persönlichen Entwicklung sei: "Er ist noch nicht am Ende seiner Entwicklung, und wenn er den nächsten Schritt gehen möchte, dann wird es ihm gut tun, dem starken letzten halben Jahr und diesem enormen Schritt nach vorne noch ein paar weitere Jahre folgen zu lassen, um dann als kompletter Spieler eine größere Herausforderung angehen zu können."

Förster selbst ist glücklich, dass die Tinte nach unruhigen Wochen nun getrocknet ist: "Während der Vorbereitung wurde viel gemunkelt und es gab die verschiedensten Gerüchte. Ich bin froh, dass nun endlich Klarheit herrscht und freue mich riesig auf die neue Saison."