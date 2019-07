Bochum: Ohne gelernten Stürmer nach Regensburg?

Offiziell stehen zwei gelernte Mittelstürmer im Kader des VfL Bochum: Während Silvere Ganvoula noch gesperrt ist und somit sicher nicht spielen wird, bleibt der Einsatz von Simon Zoller aufgrund einer Schnittwunde am Bein fraglich. Sollte der ehemalige Kölner nicht rechtzeitig fit werden, muss VfL-Trainer Robin Dutt am Sonntag (15:30 Uhr, LIVE! bei kicker.de) ohne echten Stürmer zum Auftakt nach Regensburg reisen.

18 Tore gelangen Lukas Hinterseer in der vergangenen Saison, der 28-Jährige wechselte jedoch im Sommer zum Hamburger SV. Nachdem - abgesehen von Ganvoula, der nach Leihe vom RSC Anderlecht fest verpflichtet wurde - keine Stürmer verpflichtet wurden, droht VfL-Trainer Robin Dutt nun ein Engpass im Sturm. Für das präferierte 4-1-3-2 mit einer Doppelspitze stehen dem 54-Jährigen weder Ganvoula (Sperre aus dem Spiel gegen Union Berlin am 34. Spieltag der vergangenen Saison) noch (vermutlich) Zoller, der bereits die Generalprobe gegen Hertha BSC Berlin (1:1) am letzten Samstag aufgrund einer Schnittwunde am Bein verpasste, zur Verfügung.

Der Torschütze aus dem Test gegen den Bundesligisten, Danny Blum, hat demzufolge beste Chancen auf den Startelfplatz. Der gelernte Linksaußen wechselte im Sommer von Eintracht Frankfurt nach Bochum. Aus seiner Zeit beim 1. FC Nürnberg und dem SV Sandhausen kennt der 28-Jährige die Position des Mittelstürmers bereits, in der 2. Bundesliga lief er insgesamt 29-mal in der Spitze auf, wobei ihm vier Treffer gelangen.

"Lee hat uns noch einmal auf eine neue Stufe gebracht"

An seiner Seite könnte Tom Weilandt starten: Der beidfüßige Rechtsaußen spielte bereits in der vergangenen Saison des Öfteren in der Spitze, in seinen 27 Einsätzen in der Spielzeit 2018/19 gelangen ihm neun Treffer. Weitere Kandidaten fürs Sturmzentrum sind Sebastian Meier und Chung-Yong Lee: Der spielstarke Landshuter würde die Position jedoch eher als hängende Spitze interpretieren, sein südkoreanischer Kollege ist aufgrund des körperlichen Rückstands vermutlich noch keine Option für die Startelf.

Dennoch sieht Dutt, wie er im Interview mit "Reviersport" verriet, keinen unbedingten Bedarf für weitere Neuzugänge: "Ich habe keinen speziellen Wunsch. Wenn es aber einen Spieler gibt, der uns in der Spitze noch einmal verstärkt, dann müssen wir darüber nachdenken. Im vergangenen Jahr war es Chung-Yong Lee, der uns noch einmal auf eine andere Stufe gebracht hat, obwohl wir schon viele Spieler hatten."