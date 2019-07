Düsseldorf leiht Baker aus - und sichert sich Kaufoption

Fortuna Düsseldorf hat die Leihe von Lewis Baker in trockene Tücher gebracht - und sich obendrein eine Kaufoption gesichert. Der 24 Jahre alte Mittelfeldspieler bleibt somit mindestens ein Jahr.

"Die letzten Tage waren stressig, weil die Verhandlungen noch angedauert haben. Aber ich bin froh, dass es jetzt erledigt ist und ich hier bin", sagt Baker in einem Social-Media-Clip der Fortuna - aufgezeichnet auf einer Terrasse vor Bergkulisse, augenscheinlich im Trainingslager-Teamhotel in Maria Alm. "Ich kann es kaum erwarten, loszulegen und das Team sowie den Trainer kennenzulernen", ergänzt er.

Baker kommt vom FC Chelsea, der den ehemaligen englischen U-21-Nationalspieler (17 Einsätze, acht Tore) ausgebildet und in den vergangenen Jahren schon öfter verliehen hat - an Vitesse Arnheim, den FC Middlesbrough, Leeds United und zuletzt an Zweitligist FC Reading.

"Er bringt alles mit, was man als zentraler Mittelfeldakteur braucht", sagt Fortunas Sportvorstand Lutz Pfannenstiel. "Baker ist laufstark, dynamisch und torgefährlich. Ich bin mir sicher, dass er in der Bundesliga direkt Akzente setzen und unserem kreativen Spiel guttun wird."