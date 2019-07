Kapitänsfrage: Neuhaus' Wahl fällt auf Klos

Am vergangenen Sonntag konnte der Rekordtorschütze von Arminia Bielefeld den Jahrestag seines Pflichtspieldebüts im DSC-Trikot feiern: Am 21. Juli 2011 lief Fabian Klos erstmal für die Ostwestfalen in der 2. Bundesliga auf. In seinen acht Jahren bei der Arminia trug er bereits die Binde, auch in der kommenden Saison soll er als Kapitän vorangehen.

Nach zwei Jahren zurück im Amt: Fabian Klos ist der neue DSC-Kapitän. imago images