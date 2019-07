Tah betont: "Wir fühlen uns verstärkt"

Nach der Abschlusseinheit am Sonntag in Zell am See gab Peter Bosz seiner Mannschaft nach dem intensiven Trainingslager erst mal zwei Tage frei. Allerdings war bereits am Dienstag Jonathan Tah in der BayArena zu finden: Für den Innenverteidiger standen Leistungstests an.

Trainiert seit Mittwoch wieder mit der Werkself: Jonathan Tah. imago images