Rückschlag für Camacho

Nach neun Monaten Verletzungspause hatte Ignacio Camacho erst kürzlich sein Comeback gegeben. Nun erlitt der Spanier einen Rückschlag.

Aus Wolfsburgs Trainingslager in Schladming berichtet Sebastian Wolff

Sein Hauptarbeitsplatz ist im Schatten der Haupttribüne des FC Schladming. Sie trennt Ingnacio Camacho von den Teamkollegen. Seit dem ersten Tag des Trainingslagers schon. Und daran wird sich weder bis zur Abreise etwas ändern, noch wird der 29-Jährige Spanier im Anschluss an den Österreich-Aufenthalt wieder zeitnah in den Kreis der Mannschaft zurückkehren. Der leidgeprüfte Mittelfeldmann hat einen schweren Rückschlag erlitten, das mehrfach operierte Sprunggelenk bereitet wieder Probleme.

Die Vorbereitung hatte für Camacho verheißungsvoll begonnen, beim 2:1 gegen Hansa Rostock hatte er sein Comeback nach neunmonatiger Verletzungspause gefeiert, dann kamen die Schmerzen zurück. Oliver Glasner verriet der "Wolfsburger Allgemeinen Zeitung" am Mittwoch: "Es hatte so ausgesehen, als würde es mit ihm aufwärtsgehen, dann mussten wir die Grenzen ausloten. Im Nachhinein muss man sagen, dass wir alle zusammen diese Grenze offenbar ein wenig zu früh überschritten haben. Es tut mir extrem leid für ihn."

Die Folge erklärt der Coach so: "Jetzt müssen wir mit ihm zwei Schritte zurückgehen." Diese sehen in Schladming so aus: Während die Kollegen im Stadion an den Automatismen des neuen Glasner-Systems feilen, arbeitet Camacho auf dem Nebenplatz mit Reha-Trainer Michele Putaro, zumeist sogar ohne Fußballschuhe, um möglichst wenig Druck auf dem Sprunggelenk zu haben.

Für Renato Steffen hingegen geht das Trainingslager jetzt erst richtig los. Wenn Glasner nach dem freien Mittwoch am Donnerstag die Arbeit wieder aufnimmt, wird auch der Schweizer erstmals voll dabei ein. Steffen hatte sich bei der ersten Trainingslager-Einheit am Freitag am Oberschenkel verletzt und zunächst abseits der Kollegen mit Camacho trainiert. Der bleibt nun allein auf dem Nebenplatz zurück.