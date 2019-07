Arabi über Consbruch: "Das ist uns schon lange klar"

Der eine oder andere Betrachter des Mannschaftsfotos von Arminia Bielefeld dürfte sich gewundert haben, wer denn der Blondschopf in der ersten Reihe neben DSC-Urgestein Keanu Staude ist. Mit nur 17 Jahren ist Jomaine Consbruch, der wie Staude sämtliche Nachwuchsmannschaften der Ostwestfalen durchlief, der jüngste Spieler im Kader - und ein großes Versprechen für die Zukunft.

Es war in der Schlussphase des Testspiels gegen Norwich City als der zweifache U-17-Nationalspieler in seinem Kurzeinsatz mit einem sehenswerten Treffer zum finalen 2:2 ausglich. Das Talent des gebürtigen Bielefelders, der seit 2009 mit einjähriger Unterbrechung (er spielte in der Saison 2011/12 für den SV Ubbedissen) das Trikot der Arminen trägt und gerade erst der B-Jugend entwachsen ist, erkannten die DSC-Verantwortlichen schon lange vorher. Sportchef Samir Arabi bestätigte der "Neuen Westfälischen" die Bemühungen des Vereins um eine Verlängerung des ursprünglich bis 2020 datierten Kontrakts: "Wir wollen Jomaine langfristig an Arminia binden und zwar nicht erst seit seinem Tor gegen Norwich. Das ist für uns schon lange klar."

Wechsel zu Schalke scheiterte durch U-19-Aufstieg

Der Mittelfeldspieler wurde zuletzt mit dem FC Schalke 04 in Verbindung gebracht, ein Wechsel in die U 19 der "Knappen" mit einer Ausstiegsklausel scheiterte durch den Aufstieg der Bielefelder A-Junioren in die Bundesliga. In den anschließenden Verhandlungen konnte man sich nicht auf eine Ablöse einigen. Dennoch ist die Arminia gewarnt: Um das Eigengewächs im Verein halten zu können, wurde Consbruch in den Profikader übernommen, reiste mit ins Trainingslager, erhielt eine eigene Trikotnummer (38) und seinen Platz auf dem Mannschaftsfoto.

Die Chancen, den Sprung in den professionellen Fußball zu schaffen, dürfte bei der Arminia größer sein als bei Schalke. Ein weiterer Trumpf der Bielefelder: Consbruch könnte weiterhin die DSC-Partnerschule Helmholtz-Gymnasium besuchen und sein Abitur ohne Schulwechsel ablegen.