Insua fällt gegen 96 aus - Walter hält VfB-Kapitän noch unter Verschluss

Es wird definitiv ein hitziges Auftaktspiel zur Zweitliga-Saison 2019/20 werden, auf die prognostizierten Temperaturen hat Stuttgarts neuer Coach Tim Walter seine Spieler aber extra vorbereitet. Walter geht sein Pflichtspieldebüt voller Vorfreude an, hat aber auch einige Ausfälle zu beklagen - und gab auch noch nicht bekannt, wer mit der Kapitänsbinde auflaufen wird.

Wenn sich am Freitagabend die beiden Bundesliga-Absteiger VfB Stuttgart und Hannover 96 zum Auftaktspiel der 2. Liga treffen (20.30 Uhr Uhr, LIVE! bei kicker.de) werden laut Wettervorhersagen wohl immer noch 37, 38 Grad in der Schwabenmetropole herrschen. "Die Hitze hat auf jeden Fall einen Einfluss", sagte Walter, der wegen der extremen Temperaturen extra seinen Trainingsplan abgeändert hat. "Wir haben heute Morgen schon um 9 Uhr trainiert und nicht um 10, denn eine Stunde macht bei dem Wetter schon einen spürbaren Unterschied." Zudem wird das Abschlusstraining am Donnerstagabend erst zum Zeitpunkt des Anstoßes stattfinden. Das sei aber ein normal, und nicht dem Wetter geschuldet, so Walter.

Seine Startelf wird Walter erst im letzten Augenblick nominieren. "Das formiert sich noch", sagte er, die letzten Eindrücke im Training werden die Entscheidung liefern. Ein Grundgerüst hat Walter bereits im Kopf, die Zeit der "Experimentierphase" ist vorbei. Aber bei ihm hätten alle Spieler vor jeder Partie "bis zuletzt die Chance, mich davon zu überzeugen, dass sie spielen wollen". Auf jeden Fall verzichten muss er neben Sasa Kalajdzic - der Neuzugang fällt wegen eines Kreuzbandrisses wohl für die Hinrunde aus - auch auf Emiliano Insua, der Linksverteidiger hat sich einen Muskelfaserriss zugezogen. Auch Anastasios Donis und Timo Baumgartl, die nur individuell trainierten, werden fehlen. Offiziell wegen Oberschenkelproblemen, zu den Abwanderungsgedanken des Duos machte Walter keine Angaben.

Und auch die Frage, wer als Nachfolger von Christian Gentner mit der Kapitänsbinde auflaufen wird, ließ Walter unbeantwortet. "Ich weiß es schon, aber ich verrate es nicht." Seine Entscheidung werde er erst am Donnerstag dem auserwählten Spieler mitteilen, "am Freitagabend werden Sie es sehen", antwortete auf Nachbohren der Journalisten. Walter: "Bin kein 'Gute-Laune-Bär'"

Walter machte auf der Pressekonferenz einen sichtlich gut gelaunten Eindruck, und geht sein Pflichtspieldebüt für den VfB voller Vorfreude an. "Ich bin aber kein "Gute-Laune-Bär'", sagte er. Vielmehr gehe es ihm darum, authentisch zu sein. "Ich habe Spaß und viel, viel Freude am Fußball", sagte der 43-Jährige, und dies wolle er auch vorleben und seinen Spielern zu vermitteln. Aber letztendlich gehe es darum, seine Überzeugungen rüberzubringen - auch mit Sanktionen.