Boeder: "Müssen an unser Maximum kommen"

Auf den MSV Duisburg wartet nach dem 4:1-Kantersieg gegen die SG Sonnenhof Großaspach am ersten Spieltag direkt ein echter Kracher. Im Duell der beiden Zweitliga-Direktabsteiger treffen die Zebras auf den FC Ingolstadt, der sich beim Flutlichtspiel vergangenen Montag in Jena durch zwei Eigentore von Marian Sarr durchsetzte.

Damit die Duisburger aber auch etwas Zählbares mitnehmen können, müssen sie an ihr "Maximum rankommen", so Lukas Boeder auf der Vereinswebsite. Der variabel einsetzbare Defensivspieler, der sich auf der Sechs im Mittelfeld am wohlsten fühlt, gegen Großaspach aber als Innenverteidiger spielte, sieht Ingolstadt als "Aufstiegs-Favorit" und wertet die Partie, obwohl gerade einmal der erste Spieltag gespielt wurde, als "Gradmesser". Ausreichend motiviert sei die Mannschaft aber nach dem Sieg gegen Großaspach.

Dabei lief für den 22-Jährigen beim Auftakt noch nicht alles rund: "Wir hatten trotzdem als Verteidiger hinten noch genug zu tun, können das als Mannschaft ein bisschen besser machen." Erst der Doppelpack von Moritz Stoppelkamp zu Beginn der zweiten Hälfte brachte den Knoten zum Platzen und den MSV auf die Siegerstraße.

Gute Nachrichten gibt es allerdings auch aus dem Verletztenlager: Mittelfeldspieler Connor Krempicki, Torschütze zum 4:1, wird beim Topspiel gegen Ingolstadt am Samstag (LIVE! ab 14 Uhr bei kicker.de) ebenfalls wieder von der Partie sein. Der 24-Jährige musste gegen Großaspach aufgrund muskulärer Beschwerden verletzungsbedingt ausgewechselt werden.