VfB gegen 96: Erstliga-Flair zum Auftakt

Bereits drei Wochen vor Bundesliga-Start rollt die Kugel im Unterhaus. Im Eröffnungsspiel geht es im Duell der beiden Erstliga-Absteiger VfB Stuttgart und Hannover 96 gleich um einen guten Einstand ins Rennen um den direkten Wiederaufstieg. Der HSV startet am Sonntag gegen den SV Darmstadt und Stadtkonkurrent FC St. Pauli tritt am Montag zum Traditionsduell auf der Alm gegen die Arminia an. Zudem geben neben dem Videobeweis auch etliche Trainer ihr Debüt für ihre Klubs in der 2. Liga.

Gibt sein Trainerdebüt: Stuttgarts neuer Coach Tim Walter (rechts). imago images