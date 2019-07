Nürnberg jubelt - Osnabrück verliert - Kieler Remis

Es ist soweit: Die 2. Bundesliga eröffnete am Freitag mit dem Kracher VfB gegen 96 die Saison. Zum Auftakt am Samstag feierte Nürnberg einen Sieg in Dresden. Am Nachmittag unterlag Aufsteiger Osnabrück Heidenheim, keinen Sieger gab es in Kiel. Der HSV startet am Sonntag gegen Darmstadt und Stadtkonkurrent St. Pauli tritt am Montag in Bielefeld an. Zudem geben neben dem Videobeweis auch etliche Trainer ihr Debüt für ihre Klubs in der 2. Liga.

Gomez und Didavi treffen - Awoudja ganz kurios

Mit VfB-Coach Tim Walter und 96-Trainer Mirko Slomka standen sich direkt zum Zweitliga-Start der Saison 2019/20 neue bzw. altbekannte Männer an den Seitenlinien gegenüber - und sahen eine interessante Partie zwischen den beiden Bundesliga-Absteigern Stuttgart und Hannover. Mit dem besseren Ende für die Schwaben, die sich beim 2:1-Erfolg auf Oldie Gomez (29. Minute) und Freistoßschütze Didavi (36.) verlassen konnten, ein kurioses Eigentor von Awoudja (39.) überstanden und nach einer von heftigem Regen und zwei Platzverweisen (Gelb-Rot gegen Ostrzolek und Awoudja) begleiteten zweiten Halbzeit die ersten drei Punkte der neuen Spielzeit feiern durften.

Dank Dovedan: Gelungener Start für Nürnberg

Nürnbergs Nikola Dovedan ist vor Dredens Niklas Kreuzer am Ball und köpft zur Club-Führung ein. imago images

Der 1. FC Nürnberg ist gut aus den Startlöchern gekommen. Am Samstagmittag setzte sich der Bundesliga-Absteiger mit 1:0 bei Dynamo Dresden durch. Matchwinner für den Club war Dovedan, der Neuzugang war in der 53. Minute per Kopf zur Stelle. Dresden dominierte weite Strecken der ersten Hälfte, Nürnberg benötigte einige Zeit, um überhaupt in die Partie zu finden. Doch Club-Keeper Mathenia war bei den Chancen der Sachsen zur Stelle. Nach dem Führungstor stemmte sich der 1. FCN mit viel Einsatz letztendlich erfolgreich den Angriffsversuchen der Dresdner entgegen. In der Nachspielzeit waren die Franken einem zweiten Treffer näher als die Sachsen dem Ausgleich, doch Petrak scheiterte an der Querlatte.

Fehlstart für Osnabrück - Kein Sieger in Kiel

Der VfL Osnabrück musste nach achtjähriger Abstinenz bei seiner Rückkehr in die 2. Liga eine Niederlage quittieren. Der Aufsteiger unterlag vor eigenem Publikum gegen den 1. FC Heidenheim mit 1:3. Zwar gingen Niedersachsen durch einen Treffer von Ouahim in der 58. Minute in Führung, doch die Ostalbstädter schlugen durch Griesbeck (74.), Leipertz (89.) und Otto (90.+3) noch zurück.

Holstein Kiel und der SV Sandhausen trennten sich mit einem 1:1, das Debüt von Andre Schubert auf der Trainerbank der Störche ist damit nur teilweise geglückt. Der SVS ging durch Behrens bereits nach vier Minuten in Führung. Diesem Rückstand rannte die KSV Holstein bis zur 52. Minute hinterher, dann egalisierte Iyoha. Anschließend war Kiel dem Siegtreffer viel näher, doch der SVS nahm einen Punkt mit nach Hause.

HSV will es besser machen

Nach der enttäuschenden Vorsaison, in der der Aufstieg wegen einer schwachen Rückserie verpasst wurde, folgte ein Umbruch beim Hamburger SV. Neun Zugänge kamen, arrivierte Spieler wie Lewis Holtby und Pierre-Michel Lasogga verließen den HSV. Gegner SV Darmstadt (Sonntag, 13.30 Uhr) plagen schon vor Saisonbeginn Verletzungsprobleme.

Neuer Mann beim HSV: Trainer Dieter Hecking. imago images

Fürth und Aue wollen Basis schaffen

Vergangene Spielzeit landeten Greuther Fürth (13.) und Erzgebirge Aue (14.) im unteren Drittel der Tabelle. Im direkten Duell (15.30 Uhr) wollen beide Teams den Grundstein für eine sorgenfreie Saison legen.

Wehen und KSC im Aufsteiger-Duell

Bei den beiden Aufsteigern SV Wehen Wiesbaden und dem Karlsruher SC (15.30 Uhr) steht jeweils der Klassenerhalt im Fokus. Während beim SVWW der Konkurrenzkampf tobt, dürften beim KSC in Lukas Fröde, Philipp Hofmann und Lukas Grozurek drei Neuzugänge starten.

Regensburg setzt auf Altbewährtes

Obwohl Jahn Regensburgs neuer Trainer Mersad Selimbegovic zehn Abgänge zu verkraften hatte, dürfte er im Duell mit dem VfL Bochum (15.30 Uhr) auf sieben altbewährte Akteure setzen. Bochum-Coach Robin Dutt fühlt sich gewappnet: "Wir machen fast täglich einen Schritt nach vorne."

Viel Tradition auf der Alm

Zum Abschluss des 1. Spieltags kommt es am Montagabend (20.30 Uhr) zwischen Arminia Bielefeld und dem FC St. Pauli zum Prestigeduell. Während die Kiezkicker noch unter Personalproblemen leiden, tritt der DSC mit einer eingespielten Mannschaft auf.