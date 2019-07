LIVE! Club startet mit vier Neuzugängen in Dresden

Es ist soweit: Die 2. Bundesliga hat am Freitag mit dem Kracher VfB gegen 96 den Vorhang gelichtet. Heute gastiert Nürnberg in Dresden, Aufsteiger Osnabrück hat Heidenheim zu Gast. Der HSV startet am Sonntag gegen den SV Darmstadt und Stadtkonkurrent St. Pauli tritt am Montag zum Traditionsduell auf der Alm gegen die Arminia an. Zudem geben neben dem Videobeweis auch etliche Trainer ihr Debüt für ihre Klubs in der 2. Liga.

Traf für den VfB Stuttgart und bescherte seinem neuen Trainer Tim Walter damit einen Einstand nach Maß: Daniel Didavi. imago images