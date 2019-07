Meyer: "Niemand darf schlafen"

Beim Testspiel am letzten Samstag gegen Bundesliga-Aufsteiger Union Berlin (1:1) ließ Daniel Meyer, Trainer des FC Erzgebirge Aue, eine Mannschaft auflaufen, die so oder so ähnlich auch am kommenden Sonntag zum Liga-Auftakt bei Greuther Fürth starten könnte. Der Fußballlehrer hat im Großen und Ganzen seine Startelf zusammen, aber "zwei, drei Positionen sind noch offen".

"Zwei, drei Positionen sind noch offen": Daniel Meyer. imago images