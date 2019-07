Schmidt: Zwischen Drohne und Dezibel

Am vierten Tag des Trainingslagers sah Trainer Martin Schmidt erste Ansätze seines Fußballs, so wie er ihn sich vorstellt. Laut und deutlich trichterte er seinen Spielern ein, worauf es ihm ankommt: Aggressivität, Schnelligkeit, Übersicht, Raumverständnis. In den Übungen, die hauptsächlich das Defensivverhalten betrafen, ging es heiß her an diesem Mittwoch.

Gestikulierte lautstark: Martin Schmidt. imago images