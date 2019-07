Zverev-Doppel verliert - Krawietz/Mies beenden Durststrecke

In Hamburg ist das Zverev-Brüderpaar an zwei anderen Deutschen gescheitert. Dafür konnten die French-Open-Sieger Kevin Krawietz und Andreas Mies ihre Durststrecke beenden. In der Schweiz bekam es Cedrik-Marcel Stebe mit Jiri Vesely zu tun und hatte am Ende knapp die Nase vorne. Anna-Lena Friedsam hat beim WTA-Turnier in Palermo überrascht.

Nach dem Titel in Paris hatte das deutsche Tennis-Doppel Andreas Mies und Kevin Krawietz drei Erstrunden-Niederlagen nacheinander kassiert. Beim Turnier in Hamburg beendeten sie nun den Negativlauf. Mit ihrem ersten Sieg seit dem überraschenden French-Open-Triumph haben Kevin Krawietz und Andreas Mies in Hamburg das Doppel-Viertelfinale erreicht. Der 28 Jahre alte Kölner Mies und sein ein Jahr jüngerer Partner aus Coburg setzten sich am Mittwoch in der ersten Runde des Traditions-Tennisturniers am Rothenbaum durch. Gegen den Tschechen Roman Jebavy und Matwe Middelkoop aus den Niederlanden gewannen beide nach hartem Kampf über 2:07 Stunden knapp mit 7:5, 6:7 (9:11), 12:10.

Krawietz und Mies hatten in Paris als erstes deutsches Doppel seit 82 Jahren einen Grand-Slam-Titel gefeiert. Anschließend waren sie bei den Rasenturnieren in Antalya, Halle/Westfalen und in Wimbledon jedoch jeweils in der ersten Runde gescheitert.

Zverev-Brüder vergeben zwei Matchbälle

Krawietz und Mies treffen im Kampf um den Einzug in das Halbfinale auf Pablo Cuevas aus Uruguay und Nicolas Jarry aus Chile. Auch Struff und Tim Pütz gewannen ihr Erstrunden-Match. Ausgeschieden sind dagegen Alexander und Mischa Zverev. Die Lokalmatadoren mussten sich den Qualifikanten Julian Lenz/Daniel Masur (Gießen/München) mit 6:4, 3:6, 9:11 geschlagen geben, obwohl sie beim Stand von 9:7 zwei Matchbälle hatten.

Gstaad: Stebe im Viertelfinale

Cedrik-Marcel Stebe (Mühlacker) steht beim ATP-Turnier in Gstaad/Schweiz im Viertelfinale. Der 28-Jährige schlug den Tschechen Jiri Vesely (Tschechien) 7:6 (7:3), 4:6, 6:3 und bekommt es nun mit dem Italiener Thomas Fabbiano zu tun. In der Vorwoche war Stebe in Umag/Kroatien noch an Vesely gescheitert.

Palermo: Friedsam überrascht

Im Viertelfinale steht auch Anna-Lena Friedsam - allerdings beim WTA-Turnier in Palermo. Und das überraschend. Die 25-Jährige aus Neuwied, derzeit nur Weltranglisten-280., bezwang im Achtelfinale die an Nummer zwei gesetzte Französin Alize Cornet mit 7:5, 6:4 und trifft nun auf die Schweizerin Jil Teichmann.