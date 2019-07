Würzburg: Hauptsponsor verlängert in Sachen Stadionname

Der Hauptsponsor der Würzburger Kickers hat sich die Rechte für den Stadionnamen für weitere zehn Jahre gesichert.

Das Unternehmen Flyeralarm, seit dieser Saison auch offizieller Namensgeber der Frauen-Bundesliga, gab die Vertragsverlängerung um weitere zehn Jahre im Rahmen des traditionellen Sponsorentreffens beim FWK bekannt. Seit 2013 firmiert das Würzburger Stadion am Dallenberg bereits als Flyeralarm Arena.

"Die Verlängerung der Namensgeberschaft ist mehr als ein Sponsoring für uns - es ist uns eine Herzensangelegenheit sowie ein klares Bekenntnis - zu den Kickers und zum Standort Würzburg", sagte Firmengründer Thorsten Fischer, der die Nachricht auch "als Botschaft für andere Unternehmen und die Stadt verstanden wissen" wollte, sich für den FWK zu engagieren.

Das Stadion am Dallenberg wurde 1967 erbaut, hat gegenwärtig eine Kapazität von bis zu 13.000 Zuschauerplätzen und ist damit das größte Stadion im Würzburger Stadtgebiet. In den vergangenen Jahren wurden zahlreiche durch Lizenzauflagen erforderliche Investitionen getätigt, für die kommenden Jahre sind weitere Verbesserungen am Stadion geplant. So soll die Flyeralarm Arena auch für den DFB als Austragungsort für beispielsweise Frauen- und Nachwuchs-Länderspiele interessant gemacht werden. Ziel ist die vollwertige Zweitliga-Tauglichkeit des Stadions vor 2025.