Jetzt auch noch Love: WM-Absagenflut ereilt die USA

Die Reihen lichten sich: Immer mehr prominente US-Basketball-Stars verzichten auf die Teilnahme an der WM im Spätsommer in China (31. August bis 15. September). Am Dienstag musste Gregg Popovich gleich vier Absagen verkraften, am Donnerstag kam die nächste hinzu.

Jüngster "WM-Verweigerer" im US-Team ist Kevin Love, Forward der Cleveland Cavaliers. Der 30-jährige Ex-Champion bestätigte dem Online-Portal The Athletic seinen Rückzug und verlängerte damit die Liste der Fehlenden.

Damian Lillard von den Portland Trail Blazers, Bradley Beal von den Washington Wizards, Tobias Harris von den Philadelphia 76ers und DeMar DeRozan, Schützling unter Trainer Popovich bei den San Antonio Spurs - sie alle hatten schon früher in der Woche in Nein in Sachen WM-Teilnahme erteilt.

Verbandsdirektor Jerry Colangelo bestätigte zumindest die Absagen von Beal und Harris gegenüber ESPN, in Sachen DeRozan und Lillard beruft sich der TV-Sender indes auf nicht genannte Quellen. Beal fehlt, weil seine Frau bald ein Kind erwartet. Der 26-Jährige soll allerdings auch bald einen neuen Dreijahresvertrag unterschrieben, der mit 111 Millionen Dollar (99 Millionen Euro) dotiert ist. Harris will sich angeblich auf die kommende Saison bei den Sixers konzentrieren.

Auch LeBron und AD fehlen

In den vergangenen Wochen hatten bereits Anthony Davis (Los Angeles Lakers), James Harden, Eric Gordon (beide Houston Rockets) und Lillards Backcourt-Kollege C.J. McCollum (Portland Trail Blazers) den Daumen gesenkt. Dass Superstar LeBron James (Lakers) nicht spielen wird, stand schon länger fest.

Die USA treten als Titelverteidiger in China (31. August bis 16. September) an, wo Tschechien am 1. September Auftaktgegner sein wird. Am 5. August beginnt das Trainingscamp der US-Auswahl in Las Vegas, am 17. August wird dann der Kader bekanntgegeben. Kandidaten für die Teilnahme an der WM sind Kemba Walker, Kyle Lowry, Marcus Smart, Jaylen Brown, D'Angelo Russell, Aaron Gordon und Julius Randle.