Zieler weiß: "Die 2. Bundesliga ist in diesem Jahr ein hartes Brett"

Eins steht für Ron-Robert Zieler schon vor dem Saisonstart fest: "Meiner Meinung nach ist der VfB Stuttgart der absolute Favorit auf den Aufstieg."

"Er hat den mit Abstand höchsten Etat, andere Möglichkeiten als andere Vereine und einen unheimlich hohen Anspruch an sich selbst", sagt der vor einigen Wochen vom VfB nach Hannover zurückgekehrte Torwart. "Insofern ist der Aufstieg für den VfB fast schon Pflicht", so Zieler, der am Freitagabend (20.30 Uhr, LIVE! bei kicker.de) im ersten Spiel gleich bei seinem Ex-Klub in Stuttgart antreten muss, weiter.

Zieler spielte zwei Jahre beim VfB. "Ich habe mich dort auch wohl gefühlt, aber der Abstieg in der vergangenen Saison hat alles überschattet", erzählt der Weltmeister von 2014. "Die letzten Monate in Stuttgart waren brutal intensiv und auch schwierig. Dass man da nicht immer 100-prozentig happy ist, das ist irgendwo auch verständlich. Aber der VfB ist ein absolut cooler Verein." Wie der Empfang der Stuttgarter Fans für den Ex-Torhüter am Freitag ausfallen wird, lässt sich noch nicht vorhersehen.

"96 ist in Deutschland mein Verein geworden"

"Ich frage mich auch, wie ich wohl empfangen werde. Das ist schon eine spezielle Situation. Alles andere wäre gelogen", erzählt Zieler. In Hannover ist der Torwart hingegen mit offenen Armen aufgenommen worden. Von 2010 bis 2016 hatte der gebürtige Kölner schon in Hannover zwischen den Pfosten gestanden, bevor er zum englischen Klub Leicester City wechselte, dort aber wenig zum Einsatz kam. Bei 96 ist er wieder die unangefochtener Nummer eins - und das, obwohl der aktuelle Ersatzkeeper Michael Esser eine gute Saison absolviert hat.

Schätzt die 2. Liga bärenstark ein - und traut vor allem Ex-Klub Stuttgart richtig viel zu: Ron-Robert Zieler. imago images

Zieler: "96 ist in Deutschland mein Verein geworden. Hier fühle ich mich pudelwohl und habe keine Eingewöhnungszeit gebraucht. Ich bin hierhergekommen, um etwas zu erreichen und will definitiv mit 96 noch mal in der 1. Liga spielen."

Und am besten in die neue Saison mit einem Auswärtssieg starten. Auch wenn der Ex-Nationaltorhüter schon jetzt vor einem schweren Jahr in der Zweitklassigkeit warnt: "Ich hoffe darauf, dass wir eine erfolgreiche Saison spielen werden. Aber die 2. Bundesliga ist gerade in diesem Jahr ein hartes Brett."