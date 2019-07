Grünwalder Stadion soll ausgebaut werden

Die Heimstätte des TSV 1860 München soll modernisiert und ausgebaut werden. Am Mittwoch stimmt der Münchner Stadtrat über einen entsprechenden Beschluss ab.

Eine Machbarkeitsstudie des Berliner Architekturbüros Albert Speer + Partner sieht gleich an mehreren Stellen im Stadion Erweiterungs- und Umbaumaßnahmen vor. Die Kapazität soll sich auf über 18.000 Zuschauer erhöhen und das Stadion der Löwen damit zweitligatauglich gemacht werden. Wie die "Abendzeitung" berichtet, wird der Vorschlag wohl auf eine Mehrheit im Stadtrat stoßen. Parteienübergreifend haben mehrere Politiker ihre Zustimmung signalisiert.

Geplant ist unter anderem ein Oberrang in der Ostkurve, die momentan den Platz für die Gästefans bietet. Oberhalb der sogenannten Stehhalle, der Gegengeraden, sollen außerdem Hospitalityflächen entstehen. Darüber hinaus sieht der Entwurf die Überdachung der Westkurve sowie die Erweiterung und Modernisierung der Haupttribüne vor. Die Kosten werden auf rund 30 Millionen Euro geschätzt.

Der TSV 1860 München könnte damit weiterhin im Münchner Stadtteil Giesing spielen. Mit dem Ausbau verbunden wären aber wohl weitere Maßnahmen wie die Überarbeitung des Verkehrs- und Lärmschutzkonzepts.

Geldgeber Ismaik bleibt skeptisch

Bei Geldgeber Hasan Ismaik stoßen die Pläne außerdem auf Skepsis. "Der Umbauplan ist meines Erachtens nicht nur preisintensiv und unrentabel, sondern auch wenig hilfreich für unseren TSV 1860 München", schrieb der Jordanier auf seiner Facebook-Seite. Ismaik hatte in der Vergangenheit immer wieder einen Stadion-Neubau ins Gespräch gebracht und unterstrich diesen Wunsch nun erneut. Allerdings fehlte es in der Vergangenheit an einem geeigneten Standort für eine neue Spielstätte.

Bereits vor zwei Jahren wurde das Stadion teilweise modernisiert und das Fassungsvermögen auf 15.000 Besucher ausgeweitet. Neben dem TSV 1860 spielen auch Ligakonkurrent Bayern München II und die Frauen-Bundesligamannschaft des FC Bayern im Grünwalder Stadion.