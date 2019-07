Lookman absolviert Medizincheck in Leipzig

Nach wochenlangen Verhandlungen mit dem FC Everton ist Ademola Lookman in Leipzig zum Medizincheck eingetroffen. Der Engländer wird wohl am Mittwochmorgen um 9 Uhr gemeinsam mit Ethan Ampadu vom FC Chelsea in einer Pressekonferenz vorgestellt.

Ein alter Bekannter kehrt zurück: Admola Lookman wird Leipziger. imago images