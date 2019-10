Rote Karten, krumme Tore - und Bale bringt Real zurück

Real Madrid hat einen turbulenten Test - inklusive zweier Platzverweise, Alu-Treffer und krummer Tore - gegen Arsenal im Elfmeterschießen gewonnen.

Im FedExField in Landover (Maryland), der Heimspielstätte der Washington Redskins, ging es zwischen den Traditionsklubs von Anfang an drunter und drüber. Schon nach etwas mehr als acht Minuten sah Nacho seine zweite Gelbe Karte, nachdem Lacazette an Navas vorbeigegangen war und Reals Innenverteidiger den Abschluss mit der Hand auf der Linie geklärt hatte. Den fälligen Elfmeter verwandelte Lacazette mithilfe beider Innenpfosten zum 1:0 für Arsenal (10.).

Zum "Opfer" des frühen Platzverweises wurde 60-Millionen-Einkauf Jovic, der für Varane Platz machte. Stabiler wurde das Gebilde in der königlichen Abwehr dadurch zunächst auch nicht, denn die Gunners legten traumhaft nach: Ein Zuspiel von Xhaka leitete Lacazette im Mittelfeld mit der Hacke weiter in den Lauf von Aubameyang. Der Ex-Dortmunder war frei durch, umkurvte Navas und erhöhte (ebenfalls mit Glück, weil Sergio Ramos auf der Linie nicht mehr richtig klären konnte) auf 2:0 (24.).

Auch Sokratis muss vorzeitig runter - Zidane wechselt Bale ein

Die 52.826 Zuschauer nahe der US-Hauptstadt Washington DC bekamen weiter ein turbulentes Spiel geboten, mit dem nächsten Platzverweis kurz vor der Pause. Sokratis war gegen Modric zu spät gekommen und sah für seinen Bodycheck Gelb-Rot - eine durchaus harte Entscheidung (40.). Zur Pause blieb es beim 2:0 für Arsenal, auch weil Benzema nach Kroos-Flanke nur an den Außenpfosten köpfte (45.).

Zu Beginn der zweiten Hälfte wechselte vor allem Zinedine Zidane durch - und brachte für Hazard überraschend Bale, der laut Zidane beim 1:3 gegen Bayern noch auf einen Einsatz verzichtet hatte und anschließend öffentlich zum Verkauf gestellt worden war. Und, wie es der Fußball oft so will, natürlich war Bale derjenige, der Real zurück ins Spiel brachte. Nachdem Asensio, der später mit Verdacht auf Kreuzbandriss ausgewechselt werden musste, in der 52. Minute noch mit dem Pfosten hatte vorliebnehmen müssen, war der Waliser vier Minuten später im Strafraum-Gestocher zur Stelle und verkürzte (56.).

Bale viel zu lässig, aber Arsenal verschießt dreimal

Wiederum nur drei Zeigerumdrehungen darauf durfte Asensio diesmal seinen eigenen Treffer bejubeln, er traf nach Doppelpass mit Marcelo wuchtig aus rund zehn Metern zum 2:2 (59.) - dem Endergebnis nach 90 Minuten.

Da beim International Champions Cup aber traditionell ein Sieger ermittelt wird, ging es ins Elfmeterschießen, und dort geriet Bale gleich wieder in den Mittelpunkt: Der 30-Jährige vergab lässig, sodass Arsenal-Schlussmann Martinez das "Schüsschen" sogar festhielt. Das Problem aus Gunners-Sicht: Danach verschossen sowohl Xhaka, Monreal als auch Youngster Burton - und Real gewann das Spiel.