Kwon: "Woo-Yeong hat großes Potenzial"

Die südkoreanischen Neuzugänge Chang-Hoon Kwon und Woo-Yeong Jeong sind beim SC Freiburg für die gleichen Positionen vorgesehen. Beide wollen in der Bundesliga den Durchbruch schaffen, sehen sich aber nicht als Konkurrenten.

Aus Freiburgs Trainingslager in Schruns berichtet Daniela Frahm

Knapp zwei Kilometer ist das Stadion in Schruns von der "Vitalquelle", dem Teamhotel der Freiburger entfernt. Für Mannschaft und Trainerteam ist es ganz normal, dass für diesen Weg nicht der Bus benutzt wird, für Chang-Hoon Kwon und Woo-Yeong Jeong war das jedoch eine ganz neue Erfahrung. "Zum Training und zum Spiel mit dem Fahrrad zu fahren, das habe ich bisher noch nie erlebt", sagt Jeong. Der 19-jährige südkoreanische Junioren-Nationalspieler hat auch sonst einige Unterschiede festgestellt zu seiner vorherigen Station in Deutschland, dem FC Bayern München, für den er nach seinem Wechsel von Incheon United FC im Januar 2018 zunächst in der U 19 und dann mit der U 23 in der Regionalliga gespielt hat. Zum Profikader gehörte er auch ein paar Mal und wurde ein Mal in der Champions League und ein Mal in der Bundesliga eingewechselt. Atmosphärisch ginge es anders zu bei den Bayern, wo sich die Stars beweisen wollen, sagt Jeong, "beim SC steht das Team mehr im Vordergrund". Auch taktisch hätten sich die Anforderungen an ihn geändert, "ich muss mehr Defensivarbeit leisten".

Sprachlich hat Jeong im Gegensatz zu seinem Landsmann Kwon kaum Integrationshürden zu überwinden. "Ich habe Bayerisch gelernt", erklärt er lachend beim Gespräch im Teamhotel, bei dem jedoch ein südkoreanischer Übersetzer dabei ist, der in den ersten Wochen als Hilfe für Kwon auch mit auf dem Trainingsplatz ist. An dem 25-jährigen südkoreanischen Nationalspieler, der vom FCO Dijon kam, war der Sport-Club schon länger interessiert. Ein Achillessehnenriss Ende der Saison 2017/18, der Kwon die WM-Teilnahme kostete, verhinderte einen früheren Wechsel. Und Ende der vergangenen Saison sah es kurzzeitig so aus, als hätte es den Offensivspieler schon wieder schwerer erwischt. Im Relegations-Hinspiel mit Dijon gegen Lens schoss er ein Tor und verletzte sich dabei am Halswirbel. "Der Arzt hat mir gesagt, dass ich großes Glück hatte", erzählt Kwon.

In den ersten beiden Vorbereitungswochen beim SC musste er noch auf Zweikämpfe und Kopfbälle verzichten. Inzwischen ist er voll im Mannschaftstraining, laut Trainer Christian Streich aber "kräftemäßig nicht annähernd da, wo er noch hin soll". Das war auch im Testspiel gegen den VfB Stuttgart zu sehen, in dem er zu seinem ersten Einsatz kam und nach 45 Minuten ausgewechselt wurde. Im 4-4-2-System ist er für die rechte Offensivposition vorgesehen, kann aber auch die linke Seite übernehmen oder hinter der/den Spitze/n spielen. Gleiches gilt für Jeong der für die Bayern in 29 Regionalligaspielen auf 13 Tore und sechs Vorlagen kam.

Glückwünsche von Du-Ri Cha

"Wenn Chang-Hoon im Mittelfeld spielt, kann er mir gute Vorlagen liefern", scherzt Jeong und sieht gar keine Konkurrenzsituation. Kwon sieht in seinem sechs Jahre jüngeren Landsmann "großes Potenzial" und glaubt, dass er "im koreanischen Fußball eine gute Rolle spielen kann - "dabei will ich ihm helfen". Dass Jeong dafür beim Sport-Club an der richtigen Stelle gelandet ist, hat ihm auch schon Du-Ri Cha gesagt, der bislang einzige Südkoreaner beim SC, der aber nur in der Saison 2009/10 dort gespielt hat. Direkt nach der Verpflichtung hat Cha bei Jeong angerufen und ihn beglückwünscht, weil Freiburg eine "besondere Fußballmannschaft" habe und mit Christian Streich "einen guten Trainer, der junge Spieler entwickeln kann". Und beim Trainingsauftakt in Freiburg Anfang Juli kam Cha sogar persönlich vorbei, um seinem Ex-Nationalmannschaftskollegen Kwon und Nachwuchshoffnung Jeong viel Glück zu wünschen.